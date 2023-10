Presidente Boric: "No vamos a estar tranquilos mientras siguen habiendo atentados en la Macrozona Sur"

25 oct. 2023 - 13:37 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric aseguró este miércoles, en el encuentro Enagro organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que el Gobierno no va a estar tranquilo "mientras siguen habiendo atentados en al Macrozona Sur".

¿Qué dijo el Presidente Gabriel Boric?

"Con la SNA y toda la familia del agro hemos trabajado muy estrechamente para abordar en conjunto los desafíos del sector, que están profundamente marcados por la crisis climática, la seguridad alimentaria y la necesidad de impulsar el desarrollo rural y agrícola, pensando en las y los campesinos de Chile", señaló el Mandatario al inicio de su discurso.

Ir a la siguiente nota

"No dejemos que las diferencias y los temas que nos separan nos impidan seguir avanzando con una visión compartida de futuro que queremos para el país", destacó.

Gabriel Boric. Aton

“No vamos a estar tranquilos”

"Nuestra prioridad, no solo en materia agrícola, es que los hogares chilenos se sientan más seguros y tranquilos, en esto no hemos dudado en hacer uso de todas las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho para perseguir y castigar a la delincuencia", agregó Boric.

"Los golpes que le hemos dado al crimen organizado, como el robo de madera en el sur, a organizaciones que se dedicaban a amedrentar y atentar contra agricultores, contra gente pacífica, comunidades, ha sido tremendamente importantes en el último tiempo", destacó.

"Nos falta, no vamos a estar tranquilos mientras siguen habiendo atentados en la Macrozona Sur, en eso pueden tener certezas. Pero les pido que se valore el esfuerzo que se está haciendo, hemos descabezado organizaciones criminales que hoy día están en la cárcel", añadió.

El proceso constitucional

En cuanto al proceso constitucional, pidió esperar el texto definitivo. "Yo siempre dije que me la voy a jugar porque tengamos los acuerdos más amplios posibles. No puede ser que por la incapacidad de quienes estamos en política profesionalmente perjudiquemos a nuestros habitantes. Hay ciertas cuestiones que no pueden seguir esperando", expresó el Mandatario.

"Podemos tener diferencias, pero en la medida que seamos capaces de ponernos de acuerdo a Chile le va a ir bien. Miremos el mundo, en todas partes la política está muy crispada, sin embargo, en Chile tenemos una cantidad de oportunidades que sería una farra histórica no aprovecharla", concluyó.