"Nos impactó de lleno por atrás": Ciclista atropellado por periodista Miguel Acuña relató cómo fue el atropello

22 oct. 2023 - 20:08 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los cuatro ciclistas atropellados por el periodista Miguel Acuña conversó en exclusiva con el nuevo programa de Mega, ¡Oye! Tu tarde en vivo, entregando detalles de lo sucedido durante este domingo 22 de octubre.

Cabe recordar que el comunicador de Canal 13 conducía en estado de ebriedad cuando impactó contra los deportistas en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana.

¿Qué dijo una de las víctimas?

En diálogo con el periodista Lucas Quinn, el ciclista identificado como Felipe Peña relató que "íbamos de vuelta a Santiago y hay una parte en que la ciclovía está interrumpida por un paradero. En ese momento, un vehículo nos impacta por atrás y nos arrastra diez metros. Un compañero de equipo se llevó la peor parte, terminó con fractura de clavícula y tobillo".

"Nos impactó de lleno por atrás. Todos salimos volando de nuestras bicicletas (...) nos arrasó a todos y nos arrastró con el auto (...) fue un efecto acordeón", comentó el joven.

Según el afectado, la primera reacción de Acuña fue escapar: "La gente de Lampa lo pudo atrapar, porque no tuvo la intención de bajarse del auto a ayudarnos".

El periodista Miguel Acuña (Aton)

Acuña "no modulaba"

"Nos percatamos (de que estaba en estado de ebriedad), porque testigos bajaron (a Acuña) de su vehículo y él no modulaba, no decía palabras coherentes. Él decía '¿a quién atropellé?', como si no había hecho nada", contó el ciclista atropellado.

De acuerdo a lo que recuerda, fueron los vecinos quienes llamaron a Carabineros y ambulancia, funcionarios que acudieron al sector de Lampa oportunamente.

El capitán de Carabineros, Mario Astroza, informó que los antecedentes que protagonizó el periodista quedaron a disposición del Ministerio Público.

Felipe Peña, uno de los cuatro ciclistas atropellados por Miguel Acuña (Mega)

Canal 13 condenó lo protagonizado por su periodista

Por su parte, Canal 13 emitió una declaración pública en la cual señaló que "ante el accidente automovilístico en que se vio involucrado Miguel Acuña, arrojando positivo al alcotest y donde resultaron personas heridas, Canal 13 es enfático en condenar este tipo de conductas y rechazarlas por completo".

Agregó que "el caso ahora está en manos de la justicia y son ellos quienes determinarán los pasos a seguir. Asimismo, deseamos una pronta recuperación a las víctimas de este accidente y expresamos nuestro apoyo y preocupación hacia ellas".

Fundación Emilia: "Nos duele este caso"

Una sentida reacción tuvo Fundación Emilia, entidad que promueve una cultura vial responsable en Chile y acompaña a las víctimas de siniestros y delitos en las calles.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el organismo ciudadano señaló que "diariamente atendemos a víctimas de siniestros viales. Muchos lesionados jamás reciben restauración, porque sus lesiones quedan calificadas bajo tolerancia 0".

"Nuestros aliados en difusión siempre han sido los periodistas, es por eso que nos duele este caso", concluyó la entidad.