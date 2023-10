Incluso la mafia china: Estas son las bandas criminales que operan en Chile, según el fiscal nacional

19 oct. 2023 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal nacional Ángel Valencia expuso ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y entregó detalles sobre las bandas criminales que actualmente están operando en Chile.

La exposición se dio en el marco de la sesión para tratar el proyecto de reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, la cual se especializaría en delitos de alta complejidad y crimen organizado dentro del Ministerio Público.

Valencia explicó que el crimen organizado en Chile ha tenido cambios radicales durante los últimos años y se ha masificado en varias zonas del país.

"La presencia de crimen organizado que se extiende en varias regiones de país y de nuevos mercados delictuales, aparecen como dinámicos y no anclados en un solo territorio", detalló, según informó La Tercera.

Las bandas criminales que operan en Chile

El jefe del Ministerio Público también acotó que "en los últimos cinco años, la criminalidad organizada en Chile ha cambiado drásticamente, como sabemos. Se ha incrementado la presencia de organizaciones extranjeras con pretensiones de control territorial en sectores del país donde no teníamos esa situación".

El actuar de estas "mafias" se ha extendido a lo largo de Chile y va mucho más allá que el conocido Tren de Aragua.

En esa línea, el fiscal nacional precisó que actualmente se está investigando la operación de bandas como Los Gallegos, el brazo armado del Tren de Aragua que operaba en el norte; Los Pulpos, Los Espartanos, La Banda de Los Chota, La Banda de Los Valencianos y Bang de Fujian.

Esta última, es decir, Bang de Fujian, corresponde a una organización de la mafia china que está asentada en el sur de Santiago.

"Hoy día tenemos problemas en la comuna de Santiago que no tienen precedentes en nuestra historia, tenemos un problema en la comuna de Los Ángeles en la región del Biobío, que no tenía precedentes en nuestra historia, y no es necesario abundar en los problemas que se enfrentan hoy día en la ciudad de Iquique, se enfrentan en Alto Hospicio, o los problemas que hay en Arica", puntualizó.

En la zona norte de Chile, el actuar del crimen organizado guarda relación con actividades ilícitas como el tráfico de migrantes, mientras que en la zona sur, principalmente, se conectan con el robo de madera.