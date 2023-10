Joven reportada desaparecida en San Pedro de Atacama fue encontrada sin vida

15 oct. 2023 - 15:08 hrs.

¿Qué pasó?

Daniela Gamboa, hija del locutor curicano Pedro Gamboa, fue encontrada sin vida tras ser reportada como desaparecida en San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.

La información sobre el hallazgo del cuerpo de la joven se dio a conocer durante la tarde de hoy, domingo 15 de octubre, a través de las redes sociales del medio de comunicación donde trabaja su padre.

La denuncia de desaparición de la joven

El comunicador Pedro Gamboa había escrito un post de su cuenta de Facebook en las últimas horas que "mi hija Daniela Gamboa, en redes Sentirse Viento, se perdió en San Pedro de Atacama".

"Ayer 14 a las 20:00 conversó con mi esposa por teléfono mientras salió de su casa en San Pedro a comprar, mientras hablaron por 30 min app. De repente empieza a gritar y dice que la están atacando unos perros, pide ayuda y se corta la llamada", agregó.

"Desde ahí no hemos sabido nada de ella, nos contactamos con sus amigos de San Pedro, quienes están buscando sin cesar junto con carabineros", continuó.

Luego, señaló que "se hizo la denuncia hoy en Carabineros, pero necesitamos ayuda para rastrear su teléfono rápido antes de que se acabe la batería porque no sabemos dónde está. Hemos intentado meternos porque es un iPhone, pero no lo logramos porque no tenemos las claves".

"Nosotros estamos camino para San Pedro, estamos todos angustiados y consternados", aseveró.

Más tarde, Frecuencia Deportiva publicó que "muchas gracias a todos quienes nos ayudaron en la búsqueda de nuestra querida Daniela. Lamentablemente, ella fue encontrada sin vida".

"Le enviamos nuestras condolencias a nuestro querido amigo, compañero y colega, Pedro Alamiro Gamboa y su familia, en estos momentos de dolor. Vuela alto Dani", cerró.

