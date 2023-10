¿Lluvia en Santiago? Alejandro Sepúlveda anticipa probables precipitaciones para un día de la próxima semana

15 oct. 2023 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias, especializado en Meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago la próxima semana.

En la instancia, el experto anticipó la presencia de probables precipitaciones para un día específico.

Ir a la siguiente nota

¿Qué día podría haber precipitaciones en Santiago?

El profesional anunció para el Gran Santiago que el “está la probabilidad de que caigan precipitaciones el miércoles”.

Además, reveló respecto a lo anterior, que estas precipitaciones podrían caer “en la cordillera, en sectores de la precordillera, y en una de esas, durante cualquier hora del miércoles, se puede arrancar una nubecita y dejar algún chubasco por aquí, por allá, en algunos sectores del Gran Santiago”.

Sin embargo, advirtió que "no estamos hablando de lluvia, no es que se vaya a cerrar el cielo, empieza a soplar el viento, se caen los árboles, no, no, no..."

"Son nubes, con nubosidad dispersa, que de repente podrían dejar algunas gotitas", cerró.

Revisa el reporte meteorológico completo

Todo sobre El Tiempo