Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva para Raúl Torrealba

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, luego que la defensa solicitara modificar la cautelar debido al pago de $128 millones al Servicio de Impuestos Internos por concepto de omisiones en declaraciones.



El tribunal de alzada resolvió mantener la máxima cautelar contra Torrealba, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan, el peligro para la sociedad, además del carácter atentatorio contra la fe pública y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla.

Fallo de la Corte

“Así las cosas, resulta del todo razonable presumir que una persona que durante una década perpetró ilícitos, sin que la alta autoridad que ostentaba y la confianza ciudadana otorgada por sus electores, fuera capaz de frenar su actuar delictual, si no por el contrario, hiciera aprovechamiento de ellas precisamente para defraudar patrimonialmente las arcas fiscales, presenta un indudable riesgo de reiteración que debe ser evitado”, indica el fallo.



En esta línea, se explica que “existe evidentemente un riesgo de que reitere en su conducta delictual, pues en el análisis que debe efectuarse para concluir o descartar este, no es posible atenerse únicamente al hecho de contar o no el encausado con un prontuario exento de anotaciones previas”.

Cabe señalar que el exalcalde de Vitacura se encuentra en prisión preventiva desde el 16 de junio pasado, en el anexo Capitán Yáber, tras ser formalizado por los delitos de fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos.

