Pensiones de gracia por estallido: Tohá asegura que "no hay manera de revertir el beneficio" pese a dichos de Monsalve

04 oct. 2023 - 21:02 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró este miércoles que no se puede modificar el reglamento respecto a las pensiones de gracia por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Lo anterior, luego que el subsecretario Manuel Monsalve diera a conocer en septiembre que, de las 418 personas que se vieron beneficiadas en 2022, 40 poseían antecedentes penales "antiguos y por delitos menores".

De ellos, 17 fueron otorgados durante el gobierno de Sebastián Piñera y 23 fueron entregadas por la actual administración.

En esa oportunidad, sostuvo que se trata de una "facultad exclusiva del Presidente de la República" y que "si el Presidente de la República lo estima pertinente podría revocar el beneficio", algo que no puedo

"No hay manera de revertir el beneficio"

Durante esta jornada, la secretaria de Estado acudió a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por esta materia y reveló que el Ejecutivo "ciertamente piensa que este procedimiento es perfectible".

Sin embargo, recordó que la glosa fue aprobada por el Congreso y que el decreto lo dictó la administración anterior. "No ha habido, de parte del Ejecutivo, ninguna modificación o no nos hemos apartado en ningún momento de lo que esos documentos señalan", afirmó.

En esa línea, sostuvo que "no hay manera de revertir el beneficio" y, posteriormente, manifestó que "no tenemos criterio distinto" y que "la ley no contempla ninguna modalidad para revertirlo y nunca se ha revertido una pensión de gracia".

"Por cierto, el Ejecutivo puede anular un decreto y eso es lo que va a pasar en principio. O sea, lo que uno supondría es que los tribunales van a tener que resolverse qué interpretación se le da", complementó.