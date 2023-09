"No es posible impedir el tránsito": Cancillería por amenaza de intendente electo de Bariloche sobre camiones chilenos

27 sept. 2023 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Desde Cancillería reaccionaron ante los dichos del intendente electo de Bariloche, Argentina, Walter Cortés, quien aseguró que no dejaría pasar a los camiones chilenos hasta que se arregle la ruta que llega a la Patagonia trasandina.

¿Qué respondió Cancillería?

Desde Cancillería, enfatizaron que “el tránsito de los camiones chilenos y argentinos está normado por el ‘Convenio Argentino-Chileno de Transporte Terrestre en Tránsito para vincular dos puntos de un mismo país utilizando el territorio del otro’, de 1974”.

Allí, explicaron que de acuerdo a este convenio, “no es posible impedir el tránsito de los transportistas hacia uno u otro país. Es más, la situación actual del tránsito es de completa normalidad”.

Ruta 40 de Bariloche / Captura YouTube Mr Drone y Argentina 360

Los dichos de Walter Cortés

"Yo aún no soy intendente, pero el día que sea intendente, tenemos que ponernos y decir, acá no pasa nadie hasta que no arreglen la ruta", sostuvo Cortés, quien asumirá en el cargo el 10 de diciembre, según recogió el medio trasandino Página 12.

"Uno tiene que tomar decisiones drásticas, no pasan más los camiones chilenos, se terminó, la gente destruye sus autos, estamos en esa situación desgraciada", agregó.

En ese sentido, señaló que "estando así las rutas es un milagro" que no haya un trágico accidente y aseguró que fortalecerá los controles, especialmente de los camiones que provienen de Chile.

Además, recalcó que "no podemos seguir así, siguen pasando y destruyen todo, los camiones chilenos tienen que tener un control de cargas y fitosanitario. La Ruta 40 es una ruta compleja, de cordillera".