"No pasan más los camiones chilenos": La polémica amenaza de intendente electo de Bariloche por estado de las rutas

27 sept. 2023 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

A inicios de esta semana, Walter Cortés, intendente electo de Bariloche, Argentina, se manifestó sumamente molesto por el estado de la ruta que llega a la Patagonia trasandina, por lo que advirtió que impedirá el paso de camiones chilenos.

A la preocupación también se sumaron otros intendentes electos de localidades fronterizas trasandinas, aunque evitaron colgarse a la amenaza.

¿Qué dijo Cortés?

"Yo aún no soy intendente, pero el día que sea intendente, tenemos que ponernos y decir, acá no pasa nadie hasta que no arreglen la ruta", sostuvo Cortés, quien asumirá en el cargo el 10 de diciembre, según recogió Página 12.

"Uno tiene que tomar decisiones drásticas, no pasan más los camiones chilenos, se terminó, la gente destruye sus autos, estamos en esa situación desgraciada", agregó.

En ese sentido, señaló que "estando así las rutas es un milagro" que no haya un trágico accidente y aseguró que fortalecerá los controles, especialmente de los camiones que provienen de Chile.

Además, recalcó que "no podemos seguir así, siguen pasando y destruyen todo, los camiones chilenos tienen que tener un control de cargas y fitosanitario. La Ruta 40 es una ruta compleja, de cordillera".

¿Qué dicen otros intendentes?

El pasado martes se reunieron los intendentes electos de la cordillera de Río Negro y Chubut para fijar una postula común sobre la repavimentación de la Ruta 40, desde Bariloche hasta Esquel. En específico en la instancia estuvo presente Cortés, además de los intendentes de Esquel, Matías Tacceta; de Epuyén, José Contretas: de El Hoyo, César Salamín; y de El Bolsón, Burno Pogliano.

"La única respuesta posible es el reasfaltado porque bacheo han hecho y no sirve para nada", dijo Pogliano a Diario Río Negro.

"Solo el que transita la ruta puede dimensionar la gravedad. Los automovilistas van más preocupados por esquivar los pozos que por el tránsito y en cualquier momento se va a cobrar una vida", afirmó.

"No merecemos esto por culpa de los camiones chilenos"

Luego de la reunión, Cortés mantuvo su postura y afirmó que "o nos dan una respuesta o tendremos que tener un ofrecimiento a esta situación caótica que es no dejar pasar los camiones chilenos porque son los que destruyen la ruta".

"La gente que vive acá y los turistas, que nos cuesta traerlos, no merecemos esto por culpa de los camiones chilenos y de un convenio que existe", agregó.