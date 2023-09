Camila Vallejo se sincera: "Pensé que nadie iba a querer tener una relación estable con una mujer tan expuesta como yo"

27 sept. 2023 - 12:05 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se sinceró sobre diversos aspectos de su vida privada y entregó detalles del inicio de su relación con su marido Abel Zicavo, con quien contrajo matrimonio en febrero pasado.

En una entrevista brindada a revista Velvet, la secretaria de Estado también ahondó en cómo rehizo su vida amorosa luego de separarse del padre de su hija.

"El feminismo me ayudó mucho"

El octubre de 2013, Camila se convirtió en madre de Adela, su única hija, quien es fruto de la relación que tuvo con Julio Sarmiento, la cual finalizó en 2015.

"Cuando entré al Congreso y me separé del padre de mi hija, dije: 'No tengo por qué ser el ejemplo de militante, el ejemplo de dirigente, el ejemplo de parlamentaria, de madre, de pareja, el ejemplo de todo. Tengo que buscar mi propio equilibrio'. Y ahí tuve un respiro. El feminismo me ayudó mucho a desprenderme de las culpas, también en mi maternidad", confesó durante la entrevista.

Camila Vallejo (Aton)

La exdiputada también relató que "he superado mis umbrales de intensidad, pero no soy un robot. No soy una máquina. Soy un ser humano que tiene vida y que tiene derecho a disfrutar de ella", consignó El Mostrador.

"Pensé que nadie iba a querer tener una relación estable"

Tras el fin de su relación con el padre de su hija, Vallejo pensó que le costaría volver a entablar una relación estable debido a la vida que llevaba.

"Pensé que nadie iba a querer tener una relación estable con una mujer joven, en política, tan expuesta como yo, con una vida intensa y con una hija. Lo asumí y dije: 'Está todo bien, voy a disfrutar, voy a conocer hombres, pero olvídate Camila de tener una relación estable'", reconoció la ministra.

Sin embargo, "todo dio un vuelco", cuando conoció a Abel Zicavo, vocalista de Plumas y exintegrante de La Moral Distraída.

Abel Zicavo y Camila Vallejo (Aton)

"Lo conocí en un cumpleaños de un amigo en común, me lo presentaron a la pasada y no le presté atención ni conversamos", reveló sobre su primer acercamiento con el músico.

Luego de esa instancia, Zicavo "llegó con un grupo de amigos al departamento que yo arrendaba. Éramos pocas personas, escuchando música y tomándonos un vino, y fue el momento en que pudimos conversar, en el balcón de ese departamento", contó Vallejo.

Sobre su primera conversación con su actual marido, confesó que "me hacía preguntas con genuino interés y curiosidad".

"En un momento dejé de escucharlo y pensé 'yo a este hombre lo besaría ahora mismo'", finalizó.

