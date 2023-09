"Estoy preocupado del éxito del proceso": Presidente Boric pide "el mayor consenso posible" en el Consejo Constitucional

27 sept. 2023 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric se refirió al proceso constituyente, luego de que las encuestas revelaran un alza en la posibilidad de votar rechazo en el plebiscito que determinará si la ciudadanía acepta o no la propuesta de nueva Constitución que está redactando el Consejo Constitucional.

En específico, el Mandatario fue consultado sobre su opinión respecto al llamado del senador Jaime Quintana (PPD) de llegar a un acuerdo desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano para salvar el proceso.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo Boric?

"A mí lo que me interesa es que el proceso constituyente resulte bien y espero que se llegue al más amplio consenso posible. Como he dicho antes, quienes busquen antagonistas, en mí no lo van a encontrar", afirmó el jefe de Estado.

Aton

En ese sentido, señaló que "yo hace mucho tiempo he sido partidario y hemos trabajado por tener una nueva Constitución y esa Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos entre los chilenos y no solamente la visión de un sector".

"Eso lo dejó muy en claro el pueblo de Chile en el primer plebiscito y no me cabe ninguna duda que en esta ocasión tenemos que actuar con la misma lógica: el mayor consenso posible", agregó.

"Estoy preocupado del éxito del proceso"

El Presidente aseguró que "yo estoy preocupado del éxito del proceso y no voy a ser quien trabaje por lo contrario, así que espero que las voces que se están levantando apuntando al mayor consenso posible sean escuchadas y les deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso".

"Yo soy un optimista empedernido, así que en mí no va a haber pesimismo", aseveró.

Ley de presupuesto

Por otra parte, se refirió al cónclave oficialista que liderará en Cerro Castillo para revisar los últimos detalles del Presupuesto 2024.

"Lo que tenemos hoy día es una presentación a los jefes de bancada, a los presidentes partidos y en particular a las comisiones de Hacienda del oficialismo, de lo que va a ser la propuesta de presupuesto. Vamos a conversar en detalle de eso y lo vamos a presentar esta semana", sostuvo.

"El debate de presupuesto siempre tiene sus complejidades, pero es fundamental para el funcionamiento de Chile, así que no me cabe ninguna duda de que vamos a lograr consenso. Es una tramitación de dos meses y confío en la seriedad de todos los actores involucrados", añadió.

Todo sobre Consejo Constitucional