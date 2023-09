"No vamos a naturalizar la cultura narco": Presidente Boric presenta proyecto que limita los funerales de alto riesgo

27 sept. 2023 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, el Presidente Gabriel Boric presentó un proyecto de ley que busca limitar los funerales de alto riesgo, junto con extender la demolición de los "narco mausoleos" a lo largo del país.

Cabe recordar que esta iniciativa ya había sido anunciada por el mandatario en el pasado mes de junio, durante la Cuenta Pública.

El proyecto

La iniciativa pretende que la ceremonia o acto fúnebre se realice sólo en el cementerio o crematorio, según corresponda, con una número limitado de asistentes. Esto, busca acotar el espacio de acción de las organizaciones criminales.

ATON

Además, establece un máximo de 24 horas para efectuar el proceso funerario, lo que pretende optimizar los recursos de las policías para resguardar y fiscalizar estas ceremonias.

El proyecto precisa que será el delegado presidencial regional respectivo el que se encargará de resolver si se trata de un funeral de alto riesgo, en base a un informe de Carabineros, que contemplará las siguientes variables: antecedentes delictuales del fallecido, su relación con bandas criminales y cantidad de familiares directos con registros delictivos.

¿Qué dijo Boric?

"Dije en la Cuenta Pública, y lo ratificamos hoy, que no es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desórdenes o incivilidades. Por grande que sea la legitima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles, al tránsito de vehículos o de personas", aseveró el Presidente.

En ese sentido, recalcó que "no queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos, no lo podemos permitir".

"No vamos a naturalizar la cultura narco, no vamos a permitir que se inserte en nuestra vida cotidiana, y esa es la cara quizás más visible e ingrata de un fenómeno que se ha extendido demasiado y tenemos que ponerle coto y vamos a combatir con todas las herramientas", sostuvo.

"Lo hacemos así para liberar el espacio público de este tipo de ceremonias, porque no queremos más disparos al aire, no queremos más pirotecnia en plazas, no queremos más irrupciones violentas en estadios deportivos", agregó.

¿Qué dijo Tohá?

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó que "lo que el Gobierno de Chile está haciendo para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado es serio, es integral, es sistemático y no está empezando hoy, y va a dar frutos en la medida que seamos persistentes, sistemáticos y serios".

"Esa es la invitación que hacemos con este nuevo proyecto que estamos presentando hoy día, que esperamos que logremos tramitarlo con prioridad, y que junto con los demás esfuerzos vaya generando eso que los chilenos y las chilenas quieren, que es tener tranquilidad, poder estar tranquilos en sus barrios y poder esperar las micros sin temor", expresó.

