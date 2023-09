"Creo que hay límites": Evelyn Matthei estudia emprender acciones legales tras amenazas de empresario Pedro Pool

27 sept. 2023 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respondió a las amenazas e insultos que realizó el empresario osornino Pedro Pool en su contra, luego que la jefa comunal cuestionara el nuevo proceso constitucional.

El origen de la polémica

Cabe recordar que la autoridad condicionó su apoyo a la propuesta de nueva Carta Magna, que está siendo redactada por un Consejo Constitucional liderado por el Partido Republicano, asegurando que "si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación".

Pool, quien ya había generado polémicas declaraciones durante el primer proceso constituyente, criticó las opiniones de Matthei con comentarios de grueso calibre.

"Estás diciendo que no te importa lo que el pueblo de Chile se pronuncie el 17 de diciembre, porque aunque el 85% diga 'en contra’, entonces tú, 'pobre hue...', ¿quién te crees?, ¿quién te ungió de qué? Tú y tus amigos van a ir con un tercer proceso, la casta política. O sea, a ti te importa el soberano y la democracia, una 'hue...'", dijo el empresario en su programa de YouTube.

"Detrás de esto no solo está la izquierda, está la derecha traidora globalista y está Piñera. No tengo ninguna duda. Traidores. El día que yo sea Presidente de la República no te la vas a llevar 'pelá'. Traidores con Chile, los vamos a fusilar, que es lo que se merecen", amenazó.

¿Qué respondió Evelyn Matthei?

"Expresar una opinión, especialmente para los extremos, es motivo para funas y amenazas", comenzó señalando la alcaldesa a través de sus redes sociales.

"Siendo sincera, si bien no son correctos, no doy mayor relevancia a los ataques en redes sociales", agregó.

Sin embargo, luego manifestó "creo que hay límites y esto, al ser una amenaza, amerita estudiar acciones legales".

Expresar una opinión, especialmente para los extremos, es motivo para funas y amenazas. Siendo sincera, si bien no son correctos, no doy mayor relevancia a los ataques en redes sociales. Pero creo que hay límites y esto, al ser una amenaza, amerita estudiar acciones legales. pic.twitter.com/IEQU62J54t — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 27, 2023

