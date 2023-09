"Estoy dispuesto a asumir las consecuencias": Los descargos de hombre que agredió a perro en Villa Alemana

25 sept. 2023 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

El hombre que agredió a un perro callejero en un servicentro en Villa Alemana, región de Valparaíso, realizó sus descargos, no solo ofreciendo disculpas públicas por lo sucedido, sino que también explicando qué lo llevó a realizar tal acción.

Cabe recordar que tanto el municipio de la comuna y el servicentro denunciaron el hecho e incluso se presentaron acciones legales al respecto.

Ir a la siguiente nota

“Tomé una mala decisión”

En un video publicado en sus redes sociales, el acusado señaló que quería contar su “versión de lo que ocurrió, desde mi punto de vista”.

“Como todos saben, también, yo vivo al lado de la Copec y esta situación de los ladridos de los perros es de todas las noches y me cuesta mucho conciliar el sueño, y he tenido una semana terrible. Y lamentablemente, me acosté y no podía, los perros ladraban y ladraban, y yo en reiteradas ocasiones he ido a hablar con los bomberos para pedirles que por favor echen a los perros, pero me dicen que llegan solos y que no los pueden echar”, comenzó a relatar.

Fue ahí que señaló que “en esa ocasión, bajé muy enojado, y pedí por favor que los ahuyentaran y nadie hacía caso a mi solicitud. Yo tomé una mala decisión de lanzar una piedra con una honda a uno de los perros y me siento profundamente arrepentido por lo que ocurrió”.

Manifestó que “yo tengo perros, tengo un perro que es de fundación y dos gatos que también son de fundación, la gente que me conoce sabe que me gustan los animales y tomé una muy mala decisión”.

“Todos me desconocieron por lo que hice”

Luego el agresor señaló que quería “pedirles perdón a los bomberos de la Copec, que fui muy alterado para allá, pedirle perdón a mis vecinos, porque ellos me conocen y nunca he tenido problemas con ellos, pedirle perdón a la comunidad, a mi hijo, a mi pareja porque me desconocieron. Todos me desconocieron por lo que hice”.

“No tengo justificación, me siento profundamente arrepentido, lo he pasado mal yo y todo mi entorno. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias del juicio que se lleva a cabo, y yo resarcir un poco todo el problema que ocasioné a la comunidad de Villa Alemana, con lo que tenga que hacer, con lo que tenga que cumplir por este error que cometí”, agregó en su relato.

Además, explicó que “he intentado hablar con gente que me llama por teléfono, pero no me escuchan, entonces no contesto las llamadas, porque me insultan y no me permiten explicar la situación. Si bien es cierto, no tiene explicación, pero eso me pasó”.

“Lo lamento, lo reitero que lo lamento mucho. Espero que sirva, que por lo menos un porcentaje de ustedes me entienda, que el no dormir reiteradamente y despertarme con ruido al final me alteró y provocó esta reacción que no es usual en mí”, añadió.

Finalmente, pidió que “si pudiera hacer algo con una fundación, colaborar, también estoy dispuesto a hacerlo, porque quiero de alguna manera resarcir un poco el daño que he provocado, eso es lo que quería decir”.