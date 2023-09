Funan a sujeto que agredió a perro en Villa Alemana: "Nos cuidan de curados y de ladrones que vienen a 'lanzear' aquí"

24 sept. 2023 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

Gran desaprobación ha recibido el registro de un hombre denunciado por maltrato animal, tras arrojar un objeto con una honda a un perro callejero en un servicentro de Villa Alemana, provocando que se realizaran distintas funas por parte de la gente.

Es en ese sentido, es que un bombero del servicentro en que se produjo el hecho, cuestionó la situación y defendió la presencia de los animales.

¿Qué dijo el bombero?

En conversación con Meganoticias, el trabajador que optó por permanecer anónimo, señaló que "no es primera vez que hace esto este caballero".

"Nosotros tenemos unos 6-7 perros, más o menos, que vienen en la noche, y nos ayudan a cuidar el tema aquí", aseveró.

Respecto a lo anterior, subrayó que dichos animales "nos cuidan, por ejemplo, de los curados, de los ladrones que vienen a 'lanzear' aquí".

"Para nosotros es molesto, trágico, nos da un poco de pena también, que haya sido tan pesado el caballero (que agredió al perro)", sentenció.

El caso

Respecto a este caso, Carabineros de la 6ª Comisaria Villa Alemana informó que "personal concurrió a verificar un procedimiento de maltrato animal originado al interior de un servicentro ubicado en avenida Valparaíso de la misma comuna".

"En el lugar conversaron con uno de los trabajadores, quien denunció que, momentos antes, un vecino del sector, del cual ignoraba mayores antecedentes, se constituyó en el servicentro, demostrando su molestia por la presencia de animales callejeros que constantemente se mantienen en el lugar", se agregó.

La policía informó que, en ese momento, el sujeto "extrae desde sus vestimentas una honda resortera artesanal, con la cual lanza un objeto contra uno de los canes, logrando lesionarlo y retirarse en dirección desconocida".

Si bien el hombre no fue encontrado por los uniformados, este sí se presentó en horas de la mañana de ayer sábado en la guardia de la 6ª Comisaria Villa Alemana y reconoció su acción. A pesar de haber confesado, no fue posible su detención, ya que no existía flagrancia para ello.

Por otro lado, el sujeto realizó una denuncia por las amenazas de las cuales ha sido víctima a través de redes sociales por los hechos ocurridos.

