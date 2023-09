"Que no quede en la impunidad": Municipalidad de Villa Alemana tomará acciones legales por caso de maltrato animal

23 sept. 2023 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Villa Alemana informó que tomará acciones legales en contra de quien haya sido responsable del ataque que vivió un perro callejero en un servicentro de esa comuna de la región de Valparaíso.

El hecho sucedió en la madrugada de este sábado 23 de septiembre y, en horas de la mañana, el sujeto que perpetró el delito se presentó en una comisaría. Sin embargo, no pudo ser detenido debido a que no existía flagrancia del hecho.

Ir a la siguiente nota

¿Qué dijo la Municipalidad?

A través de un comunicado compartido por sus redes sociales, la entidad comunal manifestó que "durante esta mañana, recibimos denuncias de nuestros vecinos y vecinas por un condenable caso de maltrato animal".

"Como municipio, repudiamos todo acto que ponga en riesgo la seguridad de un animal. Por esto, tomaremos acciones legales en contra de las personas que resulten responsables, basándonos en la Ley 21.020, de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía", agregó.

"Hacemos un llamado a denunciar en Fiscalía, Carabineros o Policía de Investigaciones, cualquier hecho que atente contra la vida y bienestar de los animales", cerró el municipio.

Además, la alcaldesa de la comuna, Javiera Toledo, dijo que "el buen trato y el respeto es un piso mínimo para las sociedades que estamos construyendo... activaremos todas las medidas legales para que este hecho no quede en la impunidad".

La denuncia del servicentro

Copec, la empresa del servicentro donde ocurrió el hecho de violencia, también se manifestó a través de sus redes sociales.

En "X" (previamente Twitter), dijo que "condenamos la agresión en contra de un perrito en nuestra estación de Villa Alemana".

"Anoche, inmediatamente ocurrida esta situación, hicimos la denuncia correspondiente en Carabineros. En Copec promovemos el respeto por los animales y repudiamos este tipo de hechos", aseveró.

Condenamos la agresión en contra de un perrito en nuestra estación de Villa Alemana. Anoche, inmediatamente ocurrida esta situación, hicimos la denuncia correspondiente en Carabineros. En Copec promovemos el respeto por los animales y repudiamos este tipo de hechos. — COPEC (@copec_cl) September 23, 2023

El hecho

Carabineros de la 6ª Comisaria Villa Alemana informó que "siendo las 01:30 horas de este sábado, personal concurrió a verificar un procedimiento de maltrato animal originado al interior de un servicentro ubicado en avenida Valparaíso".

"Uno de los trabajadores denunció que, momentos antes, un vecino del sector, del cual ignoraba mayores antecedentes, se constituyó en el servicentro, demostrando su molestia por la presencia de animales callejeros que constantemente se mantienen en el lugar", se agregó.

En ese momento, el sujeto "extrae desde sus vestimentas una honda resortera artesanal, con la cual lanza un objeto contra uno de los canes, logrando lesionarlo y retirarse en dirección desconocida".

Si bien el hombre no fue encontrado por los uniformados, este sí se presentó en la guardia de la comisaria y reconoció su acción. A pesar de haber confesado, no fue posible su detención, ya que no existía flagrancia para ello.

Por otro lado, el sujeto realizó una denuncia por las amenazas de las cuales ha sido víctima a través de redes sociales por los hechos ocurridos.