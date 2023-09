Violento asalto cerca del hogar de la actriz Bárbara Ruiz-Tagle: A víctima la amenazaron con un arma en la cabeza

14 sept. 2023 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

Violentas imágenes se registraron en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana luego de que, durante la noche de este miércoles, una persona de la tercera edad fuera asaltada por un grupo de desconocidos.

En las imágenes se puede ver la rápidez con la que ocurren los hechos y cómo la víctima pone una leve resistencia al asalto y emite algunos gritos de ayuda.

Asalto a pocos metros de casa de actriz Bárbara Ruiz-Tagle

Todo este acto ocurrió a pocos metros del hogar de la actriz nacional Bárbara Ruiz-Tagle. De hecho, el afectado, que es productor de una obra teatral en la que participa la artista, se dirigía a la casa de la misma en compañía de otros participantes.

En conversación con "Mucho Gusto", el matinal de Mega, Ruiz-Tagle aseveró que "esta era una reunión de teatro, nosotros estábamos partiendo un proyecto de teatro y el productor de la obra (la víctima) llega a las 19:30 horas, me llama por teléfono para saber cuál era la casa y salgo a buscarlo y siento el grito".

"Obviamente e instintivamente, salgo a ayudar, pero otro actor me frena y me dice 'Bárbara, tiene un arma", agregó.



"Hubo algo que me llamó mucho la atención: ya no hay códigos, cuando hay niños o hay personas mayores, yo siento que al menos antiguamente había un respeto (...) Siento que ahora todos los códigos se rompieron", reflexionó.

"Yo creo que ellos decidieron. Yo creo que ellos estaban acá y vieron llegar a una actriz mayor dos minutos antes, porque la vieron . Y claro, llega el productor que se despista un poco porque saca los textos, abre la puerta", sostuvo la actriz.

Víctima fue amenazada con una pistola en la cabeza

En tanto, el adulto mayor, identificado como Ernesto, relató lo que sucedió a los medios de comunicación.

"En el momento que voy saliendo del auto (...) me giro y en eso frente a mí y por los dos lados del auto, llegan dos personas de negro y uno me dice 'pásame las llaves', yo instintivamente apreté la mano para proteger las llaves y, por otro lado, llega otra persona y me pone una pistola en la cabeza", describió.

