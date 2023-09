"No sabemos cuándo terminará esta pesadilla": Camiones de mudanza llegan a edificios evacuados por socavones en Viña

13 sept. 2023 - 11:27 hrs.

¿Qué pasó?

Refrigeradores, cocinas, camas y diversos muebles han sido subidos a camiones de mudanza la mañana de este miércoles, luego de la solicitud de evacuar un total de cuatro edificios ubicados en las dunas del sector de Cochoa, en Viña del Mar, debido al segundo socavón registrado en el último sistema frontal.

La situación ha generado molestia en propietarios de los departamentos afectados, principalmente de las torres Miramar y Santorini Norte, ya que aseguran que no se les ha dado la facilidad para sacar sus pertenencias.

"Estamos en una tragedia"

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la madre de una residente del edificio Miramar, afirmó que "estamos muy descontentos, estamos en una tragedia, y en esta tragedia no hemos tenido ayuda de nadie, cada uno se las ha arreglado solo".

"Yo vine a ayudar a mi hija, que vive aquí. Tuvo que salir con guagua en la noche.Uno entiende que, si es una zona de peligro, se tiene que ir, pero cortaron la luz y el agua, hay que subir a pie, sin ascensores", reclamó la mujer.

"Nos ponen miles de dificultades para sacar las cosas"

Además, señaló que la jornada del martes llegó la Inspección del Trabajo al lugar, y exigió que los conserjes no continuaran con sus labores.

"Lo encuentro insólito. Los echó a todos y le pasaron las llaves a una señora que vive aquí. Le sacaron un parte al edificio, porque los conserjes no podían trabajar en esas condiciones, pero bueno, si en estas condiciones estamos todos", cuestionó.

De acuerdo a la madre de la residente afectada, este martes abrieron el edificio desde las 08:00 hasta las 14:00 horas para que retiraran sus pertenencias: "En ese tiempo tuvimos que embalar, buscar departamento... gracias a Dios mi hija encontró departamento altiro, cerca de aquí. Nos ponen miles de dificultades para sacar las cosas, miles de dificultades para entrar".

"Ese ha sido el Gobierno, es el que mandó a tener estas condiciones extremas. Mi yerno es ingeniero y me decía que no tiene nada que ver el corte de la luz y el agua, porque no hay problema ni siquiera de escape de gas ni de nada", expuso.

"No sabemos cuándo terminará esta pesadilla"

Otro de los habitantes del edificio Miramar que se ha visto perjudicado por la evacuación, también conversó con Mucho Gusto, en donde expresó su molestia ante la falta de información.

"Me llamó mucho la atención la declaración de la ministra (de Obras Públicas), que aquí todo se ha hecho bien y muy rápido, pero se ha hecho mal, todo el mundo ya sabe que el segundo bypass fue lo que produjo este socavón. Si no se hubiera hecho, no estaríamos en este problema", aseguró.

El hombre indicó que les dijeron "que teníamos que evacuar en forma total, nos dieron 24 horas", sin embargo, acusa que "no ha habido ningún tipo de facilidades, solamente problemas".

"El Gobierno no se hace cargo, la ministra no se hace cargo, dicen que están haciendo obras. Nosotros no sabemos cuándo va a terminar esta pesadilla. Lo único que queremos saber es lo que nos digan los cursos de acción, para saber qué hacemos y evacuar nuestras cosas con tranquilidad", concluyó.