"Estoy de brazos cruzados, no sé qué hacer": El drama de dueña de departamento afectado por socavón en Viña del Mar

12 sept. 2023 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con el matinal Mucho Gusto, una de las propietarias de un departamento en el edificio Miramar que se vio afectado por un nuevo socavón en las dunas del sector Cochoa, en la ciudad de Viña del Mar, relató cómo vivió el momento del deslizamiento de tierra, además de contar cómo se encuentra actualmente tras la evacuación.

"Solamente ropa, nada más que ropa"

Carolina Astorga aseguró que sólo hasta el mediodía de este martes podían acercarse a sus domicilios para retirar algunas de sus pertenencias.

Ir a la siguiente nota

"Mañana nos van a avisar si es que podemos volver a sacar más cosas", señaló, agregando que se les permite rescatar "solamente ropa, nada más que ropa".

La residente del edificio relató que la noche del pasado domingo 10 de septiembre, cuando se produjo el socavón, "fue terrible, porque yo estaba en el departamento y empezó a crujir, mis hijos se pusieron a llorar. Fue bien fea la situación, desesperante".

"No sé qué hacer"

Una vez ocurrida la emergencia, "llegó Carabineros y dijo que era una evacuación preventiva. Nadie hasta el minuto nos ha dado una solución. Yo vivo acá, tengo a mis hijos en el colegio".

"Yo estoy de brazos cruzados y no sé qué hacer, porque era mi casa, mi hogar, tengo mis cosas, tuve que salir arrancando, corriendo, y nadie nos dice nada", expresó la mujer, añadiendo que no han recibido "ningún tipo de ayuda, ningún tipo de llamado".

Al ser consultada sobre el lugar al que podría llegar a vivir de forma provisoria, manifestó que "es súper complejo, porque uno tiene a sus familiares, pero uno tampoco puede ir a... yo tengo dos niños, entonces llegar con niños es complicado, porque un par de días puede ser, pero tampoco la idea es ir a molestar a otro lugar. Si yo tengo mi casa donde vivir, pero por lo que pasó, ahora no".

Respecto a si volvería a habitar el edificio, respondió que "uno siempre tiene que priorizar la seguridad de mis hijos y de uno, porque eso no tiene precio, pero en este minuto yo me encuentro sin mi hogar, que es lo que más me complica".

"Mi hija está desesperada, tiene su cama, sus cosas, entonces es súper complicado eso", indicó.

Asegura que el edificio no tiene ningún daño

Carolina asegura que su departamento, el que terminó de pagar el año pasado, así como el edificio, no presentan ningún tipo de daño.

"Yo estoy muy molesta con el MOP (Ministerio de Obras Públicas) y me gustaría que ellos me dieran una explicación, porque sinceramente no es tema de la inmobiliaria, yo se los puedo asegurar. Independiente de que todos hablen de que se construyó en las dunas... todo Viña del Mar está en dunas", afirma.

De acuerdo a Astorga, "el problema de la calle es del MOP, porque acá salía una agua gigante, explotó eso que hicieron", dijo, en alusión a la intervención que hizo el ministerio tras el primer socavón ocurrido a mediados de agosto.

"El colector es muy pequeño para la cantidad de aguas lluvias que corrían por este lugar. Yo creo que esto es solamente responsabilidad del MOP, porque no hicieron bien el trabajo. Hicieron una canaleta... o sea, hay que tener dos dedos de frente para tirar agua hacia una duna. Yo no soy experta y hacer eso no es un trabajo muy de ingeniero", concluyó la propietaria del inmueble.