Malos olores, moscas y kilos de carne en mal estado: Clausuran carnicería y elaboradora de cecinas en La Granja

07 sept. 2023 - 15:53 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se llevó a cabo una fiscalización, que terminó con la clausura de una carnicería y elaboradora de cecinas en la comuna de La Granja, Región Metropolitana, donde se incautó un total de cinco mil kilos de carne.

Personal de la Seremi de Salud y Carabineros realizaron este procedimiento tras la denuncia de la Municipalidad.

¿Qué se sabe de esta clausura?

El recinto, ubicado en la intersección de calle Calbuco con Combarbalá, despertó las sospechas luego que el municipio intentara fiscalizar el lugar debido a reclamos de vecinos, pero también por tema de patentes.

Al ver que siempre que intentaban efectuar una revisión, no recibían respuestas o el establecimiento estaba cerrado, decidieron hacer llamado a la Seremi de Salud Metropolitana para inspeccionar el lugar.

Fue así como lograron descubrir kilos de carne en mal estado, con malos olores, moscas y refrigeradores con pocas condiciones higiénicas.

¿Qué dijo la autoridad?

Claudio Badilla, fiscalizador de la Seremi de Salud Metropolitana, señaló que "calculamos que hay alrededor de cinco mil kilos de carne cruda y procesada

"Esto más que una carnicería es una elaboradora de cecinas clandestina, donde, en muy malas condiciones higiénicas de manejo de los productos, estaban elaborando una cecina tipo lomo para venderla directamente a consumo humano", aseveró.

En ese sentido, sostuvo que los procedimientos en el lugar se realizaban "con riesgos de que las personas se puedan enfermar e intoxicar consumiendo estos productos", comunicando además que, debido a estos motivos, "vamos a hacer una prohibición de funcionamiento y estas carnes irán directo a relleno sanitario".

Sobre cómo estaba el lugar cuando llegaron a inspeccionar, aseguró que “nos encontramos con esta elaboradora clandestina, no nos dejaban entrar y tuvimos que hacerlo a la fuerza. Nos encontramos con esta procesadora donde había riesgo de contaminación cruzada. Hay maquinaria en muy mal estado, hay una cantidad de moscas, unos olores muy fuertes adentro”.

Badilla precisó que en el recinto se encontraban algunos trabajadores, pero los dueños llegaron al momento que entraron las autoridades y "dijeron que estaban tramitando una patente comercial, pero la verdad no es así. Y mientras no tenga estos documentos no pueden funcionar".

Finalmente, aseguró que "la teoría es que la (carne) están vendiendo a una o más carnicerías, no sabemos a cuáles, y se les vende como producto de fábrica autorizada, cuando no es así".