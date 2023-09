Manifestación de trabajadores de construcción del Hospital Salvador provocó corte de tránsito en Providencia

07 sept. 2023 - 09:59 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este jueves, trabajadores de la construcción de un sector del Hospital Salvador, en Providencia, llevaron a cabo una manifestación que provocó el corte de tránsito de una de las avenidas de la comuna.

¿A qué se debió la manifestación?

Los trabajadores reclamaban que las empresas que los subcontrató para trabajar en la construcción del sector geriátrico del recinto hospitalario han retrasado el pago de sus sueldos desde un inicio.

Esperaban que para este martes 5 de septiembre se concretara el pago, lo que finalmente no ocurrió, motivo por el que decidieron cortar avenida Salvador.

Sin embargo, con el pasar de las horas y tras dialogar con personal de Control de Orden Público de Carabineros, el tránsito fue habilitado.

Ahora (10:15) habilitada Av. Salvador entre Rancagua y Av. Providencia, tras término de bloqueo de la vía por parte de trabajadores de edificio en construcción. Flujo vehicular restablecido #Providencia https://t.co/xsW5OAWtNl pic.twitter.com/npGRnZcGcT — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 7, 2023

"Nos dieron 100 mil pesos el 15 de agosto para llegar a esta fecha"

En conversación con Mucho Gusto, uno de los manifestantes, llamado Washington Arroyo, explicó que la protesta se debe a que existen "seis empresas de subcontrato, con las que venimos trabajando en este hospital, y la empresa mandante tiene un desorden garrafal en cuanto a dinero".

"La mayoría de los trabajadores que estamos aquí, el 15 de agosto nos dieron 100 mil pesos para llegar a esta fecha y aún no hay pago", remarcó.

Además, asegura que si no trabajan "y la empresa mandante no firma que efectivamente estamos haciendo nuestras labores, las empresas subcontratistas no nos pagan los días, porque nos quedamos parados".

En la instancia, aprovechó de denunciar que las compañías "no tienen materiales para construir este hospital".

"Entonces, no hay una fiscalización eficiente a una empresa que ha sido incapaz de entregar este hospital que ya debería estar prácticamente en la parte final", sentenció.