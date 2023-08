Desde michelada hasta mojito y tequila: Venta de tragos preparados invade las ferias libres

31 ag. 2023 - 18:18 hrs.

La venta de alcohol en botellas ya lleva un tiempo en las ferias libres, aunque la variedad se ha ido ampliando en los últimos años. Sin embargo, ahora la novedad en el comercio ilegal de alcohol ha ido más allá.

Se trata de un fenómeno preocupante que se está instalando en Chile: la venta de tragos preparados en las ferias libres, donde se pueden ver verdaderas barras de alcohol callejeras que ofrecen mojitos, tequilas, pisco, micheladas, entre otros, los que son consumidos de manera descarada a plena luz de día entre los puestos de fruta y verdura.

Gracias a la variada oferta, los clientes aprovechan de comprar y vitrinear con un trago en la mano, a vista y paciencia de todas las personas alrededor, incluyendo menores de edad.

Los feriantes establecidos aseguran que se trata de verdaderas mafias y encendieron las alarmas, esperando alguna solución por parte de las autoridades.

Venta de tragos preparados en ferias libres

¿Cómo operan?

Mega Investiga visitó dos ferias de la comuna de Peñalolén, El Parral y Arrieta. En ambas la venta y consumo de alcohol y tragos preparados se desarrolla a plena luz del día.

Ni los comerciantes ilegales ni los consumidores parecen tener temor a algún tipo de control. Incluso, el negocio parece ser tan estable que algunos vendedores han impreso grandes letreros anunciando sus productos.

En un puesto, algunas prendas de ropa parecen adornar lo que seguramente es el negocio principal. En la mesa se aprecia un limón exprimido y la sal lista para preparar lo que se conoce como una michelada. Se pueden escoger entre tres marcas de cerveza.

Bares al aire libre

Algunos puestos han ido más allá y funcionan como pequeños bares al aire libre. Un toldo de una de las ferias ofrece ron blanco y dorado, además tienen Jagermeister y otros licores.

También tienen a disposición de los clientes vino blanco y tinto, pisco y whisky. Al igual que en un bar tradicional, hay distintas alternativas para elegir y los encargados ofrecen la posibilidad de sentarse a disfrutar del bebestible.

Venta de tragos preparados en ferias libres

¿Qué dice la legislación sobre este tema?

La Ley de Alcoholes faculta sólo a Carabineros y a los inspectores municipales para fiscalizar la venta y consumo de alcohol. Asimismo, prohíbe expresamente su consumo en lugares de uso público y sanciona la venta callejera con una multa de 5 a 20 UTM, es decir, lo considera solo una falta.

Con esta normativa, las más de 5 mil botillerías que hay en el país deben renovar sus patentes de manera semestral y están sujetas a una infinidad de fiscalizaciones y controles para no perder sus permisos.

Romina Morales, de la Asociación de Botilleros de Chile, detalló que "a nosotros de verdad nos fiscalizan hasta por la venta de menores. ¿Qué van a fiscalizar en una feria libre que le vendan una michelada o un ron? No hay ninguna fiscalización".

En ese sentido, sostuvo que lo que está ocurriendo en las ferias libres "es ilegal, fomenta el consumo en la calle, sin dejar de lado que detrás de todo eso los emprendimientos que sí estamos regularizados nos bajan las ventas".

"Yo fui comerciante ambulante, hace 13 años, y ningún comerciante ambulante se atrevía a vender alcohol y que hoy día se den este espacio de vender hasta tragos preparados, sin ninguna fiscalización de nada, me parece que es algo sumamente preocupante", manifestó.

"Son mafias"

"Son mafias, o sea, aquí llega un camión y entrega una cantidad indeterminada de licores y después se va a otra feria y entrega otra cantidad de licores", afirmó Froilán Flores, presidente de la Confederación Nacional de Ferias Libres, quien al ser consultado si pensaba que estaban organizados, respondió: "obviamente, es una persona la que abastece".

"El tema de la venta de alcohol es relativamente nuevo y estamos a tiempo de controlar esa situación, pero necesitamos que el estado asuma su responsabilidad porque aquí no es la señora que tiene una pensión miserable que va a vender sus cositas, esto es una mafia", sentenció.

¿Qué medidas se han tomado?

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, explicó que "se trabajó junto a los comerciantes para poder sacar a los comerciante ilegales, tarea que es muy difícil para nosotros, porque muchas veces se niegan a identificarse al momento de la fiscalización, por lo cual se oficia periódicamente a Carabineros, informando sobre el ejercicio del comercio ilegal".

"Esto es una tarea muy compleja porque compite con todas las otras solicitudes que le hacemos a Carabineros de manera permanente para ir en fiscalización, control de delito, etcétera, por lo que se hace muy difícil contar con ellos a diario para poder realizar esta labor", añadió.

Al respecto, Froilán Flores contó que "cuando hablamos con Carabineros dicen que no tienen suficiente personal para ir a las ferias libres. Pero yo me pregunto, por qué hay 500 o 300 carabineros para un partido de fútbol de 20 mil personas, y a nosotros nos visitan, solo en la Región Metropolitana, 3 millones de personas los fines de semana y hay cero carabineros. ¿Están esperando una víctima? ¿O no se han dado cuenta de lo que está pasando?".

¿Qué dice Carabineros?

La capitán de Carabineros Javiera García sostuvo que están "al tanto y estamos analizando generar nuevos servicios policiales para dar respuesta a estas nuevas faltas, que podrían ocasionar delitos en estos espacios".

Sobre este nuevo tipo de venta de alcohol de manera ilegal, expuso que "lo más preocupante es que esto podría generar un consumo temprano en adolescentes, donde se normalizan las bebidas alcohólicas, muchas veces casi como algo para calmar la sed".

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Ferias Libres recalcó que "nosotros decimos que las ferias libres en Chile son el último lugar que queda de encuentro de la familia chilena y no podemos perder esa responsabilidad, y también el privilegio, que tenemos de cuidar a la familia chilena. Por lo tanto, la venta de alcohol debería ser erradicada absolutamente".