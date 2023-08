"No me lo recuerden todos los días": Tiktoker boliviano relata qué es lo peor de vivir en Chile para él

31 ag. 2023 - 16:30 hrs.

El tiktoker Opak, quien es de nacionalidad boliviana, pero vive hace más de 20 años en Chile, reveló qué es lo peor de residir en nuestro país.

En un video titulado: "¿Quieren saber qué es lo peor de ser boliviano viviendo en Chile?", el creador de contenido contó lo que más le molesta de su país de residencia.

Ir a la siguiente nota

"No es que me molesten por no tener mar"

"No, no es que me molesten por no tener mar ni por ser moreno ni nada de eso. Es algo mucho peor", adelantó.

A modo de contexto, el joven explicó que lleva cerca de 20 años viviendo en Chile y le ha pasado "de todo un poco".

"Cuando chico me hacían bullying por mi apariencia, por no tener mar y una vez terminé hospitalizado porque grité un gol de Bolivia contra Chile y, ahora que lo pienso, me lo merecía. Pero nada de eso se compara con las cosas que les voy a mostrar ahora", añadió.

"No necesito que me lo recuerden todos los días"

Opak confesó que lo que más le molesta en Chile es que constantemente le recuerdan que es boliviano.

Para graficarlo, exhibió capturas de su canal de difusión de Instagram, en el cual, en cada mensaje que envía, sus seguidores reaccionan con una bandera de su país natal.

"Literalmente no puedo hablar en él sin que me recuerden de que soy boliviano. Puse 'tengan un buen día', Bolivia. Ya sé que soy boliviano, no necesito que me lo recuerden todos los días, ya sé que no tengo mar (...), pero no me lo recuerden cada vez que respiro, ¿okey?", finalizó.

Revisa el video

Todo sobre Virales