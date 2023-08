"Tengo miedo de volver a salir": El dramático relato de joven mujer víctima de intento de secuestro en Maipú

31 ag. 2023 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

En exclusiva para Meganoticias, una joven de 25 años entregó su dramático testimonio sobre un intento de secuestro del que asegura haber sido víctima a metros de su casa la noche del pasado martes en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, por parte de un grupo de hombres que se movilizaba en una camioneta.

Un hecho que fue registrado por un video grabado por cámaras de seguridad y que da cuenta de la angustiante situación vivida por la mujer.

¿Qué dijo la víctima?

"Yo venía del trabajo, me bajé en el Metro Del Sol, caminé unas cuadras, preocupada como todas las noches de que no me fuera a suceder nada, que nadie me siguiera, porque en estos días todas sabemos que no podemos andar tranquilas caminando", relató Javiera.

Mientras avanzaba por el pasaje en el que reside, se encontró con su perrita. "Me alivié, porque la vi a ella", expresó.

Sin embargo, "en eso que ella se pone contenta, cruza la calle, pero viene un auto que no tuvo la intención de frenar o ir más lento, entonces me llama la atención".

"Miro para el lado y estos tipos se detienen. Se baja uno a rostro cubierto y se abalanzó sobre mí con las dos manos. Yo lo único que atiné fue a hacerle el quite y correr. Lo miré a los ojos y le grité, porque no podía permitir que él mi hiciera daño", comentó la joven afectada.

En el enfrentamiento, Javiera aseguró que el hombre no le dijo nada. "Solo se bajó... quizá el modo de operar de ellos es no hablar, para que después no se les pueda reconocer", supone.

Desconocidos se bajaron por segunda vez

"Corrí, grité, golpeé el portón de un vecino para pedir ayuda", comentó la mujer, pero la pesadilla estaba lejos de terminar.

"Llegué a la esquina y este auto aceleró, e intentaron atropellarme, porque me tiraron el auto encima todo el tiempo. Por suerte no me pudieron ni botar", agregó.

Posteriormente, "se volvieron a bajar, pero esta vez se bajaron dos tipos, y ahí la perrita les ladraba, los vecinos comenzaron a salir, y ahí se rindieron y se fueron".

Asegura que no se trató de un intento de robo

Javiera afirma que lo que le sucedió no se trató de un asalto: "Lo primero que pensé fue que no me tironearon el bolso, porque yo andaba con un bolso y una cartera. No fue que me hayan pedido 'entrega todo'. Yo, en mi caso, hubiera entregado todo".

"Vi su intención de agarrarme con sus dos manos. Y cuando en cosas de segundos miré el auto hacia dentro y vi que había puros hombres, y yo dije 'estos tipos me van a seguir y me van a violar'. Fue lo primero que pensé. 'Me van a violar, tengo que llegar a mi casa, tengo que escapar de ellos'. Y lo único que hice fue correr y pedir auxilio", relató con angustia.

Respecto a lo que sintió en ese momento, manifestó que fueron segundos "de vida o muerte. Yo volví a ver el video... es algo complicado, porque tengo miedo de volver a salir, de andar sola en la calle".

"Tengo muchos propósitos por los que vivir, somos mujeres valientes, no podemos rendirnos ante hombres. Cómo ellos nos van a andar asustando", expresó la joven.

