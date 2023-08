Presunto triple parricidio en Las Condes: Esto es lo que se sabe del crimen que ha impactado al país

31 ag. 2023 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado el presunto triple parricidio y posterior suicidio que quedó al descubierto la madrugada de este jueves en un edificio de la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, una madre habría asesinado a sus tres hijos menores de edad al interior de su departamento, para luego quitarse la vida.

¿Qué se sabe del caso?

Tras ser alertado del hecho, el Ministerio Público determinó que la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se haga cargo de las diligencias.

El prefecto Óscar Alvarado, jefe de la BH Metropolitana, confirmó que el caso se trata de un "triple parricidio con arma cortante y posterior suicidio también con arma cortante".

"El padre de los tres menores fallecidos y esposo de la señora habría llegado alrededor de las 01:00 horas a su departamento y es en esa instancia cuando se produce el hallazgo de los cuerpos", relató.

Según la versión del hombre, cuando ingresó al inmueble, sus hijos, de 14, 12 y 11 años, ya se encontraban sin vida, pero su esposa aún presentaba signos vitales. Pese a ello, la mujer murió minutos después.

Padre solicitó ayuda un amigo

El prefecto agregó que el padre, posteriormente, "solicita ayuda a seguridad ciudadana y ellos llegan al lugar junto a Carabineros".

La conserje del edificio, María Eugenia Sánchez, en conversación con la prensa, aseguró que, previamente, el hombre le pidió auxilio a un amigo que vivía cerca, quien intentó comunicarse con la policía, sin obtener respuesta.

"Cuando el amigo me dice 'llame a Carabineros, porque yo llamo a la PDI y no me contesta', yo le dije '¿Pero qué pasó? Si me contesta Carabineros, qué es lo que le digo'. Y ahí me dice que el padre llegó al departamento y encontró a sus tres niños fallecidos", comentó la mujer.

Al no lograr contactarse con ninguna de las instituciones policiales, se dirigieron a una caseta de seguridad de Las Condes. "Yo estaba nerviosa, entonces no se me ocurrió llamar al 1402 (seguridad ciudadana de la comuna), porque ellos llegan altiro cuando uno llama, pero no se me ocurrió", sostuvo la trabajadora.

El fiscal Claudio Suazo, de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, descartó que existan antecedentes previos de violencia intrafamiliar, algo que también confirmó la conserje.