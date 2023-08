Padre se enteró del crimen al entrar al departamento: Conserje se refirió a presunto triple parricidio en Las Condes

31 ag. 2023 - 08:39 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este jueves quedó al descubierto lo que sería un triple parricidio en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, que habría cometido una madre en contra de sus tres hijos menores de edad, para luego quitarse la vida.

La conserje del edificio entregó su testimonio, dando detalles del momento en que el padre de las víctimas intentaba llamar a personal policial tras encontrar los cuerpos en el domicilio.

¿Qué dijo la conserje?

La trabajadora, identificada como María Eugenia, declaró que el dueño de casa "llamó a un amigo de por acá cerca y el amigo llegó".

"Cuando el amigo me dice 'llame a Carabineros, porque yo llamo a la PDI y no me contesta', yo le dije '¿Pero qué pasó? Si me contesta Carabineros, qué es lo que le digo'. Y me dice que el padre llegó al departamento y encontró a sus tres niños fallecidos. No me había hablado de la esposa ni nada", comentó la mujer.

"Él se dirige a la caseta, como no llegó ni Carabineros ni la PDI. Yo estaba nerviosa, entonces no se me ocurrió llamar a las 1402 (seguridad ciudadana de Las Condes), porque ellos llegan al tiro cuando uno llama, pero no se me ocurrió", sostuvo.

En conversación con la prensa, la conserje aseguró que nunca había escuchado sobre episodios de violencia en la familia.

"Yo a ella la veía muy poco, porque yo trabajo de noche, entonces en la noche sale muy poca gente", indicó respecto a la madre.

¿Qué dijo la policía?

El Ministerio Público determinó que la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) se haga cargo de las diligencias.

El prefecto Óscar Alvarado, jefe de la BH Metropolitana, indicó que actualmente personal de la unidad "realiza el trabajo científico y técnico del sitio del suceso por un triple parricidio con arma cortante y posterior suicidio, también con arma cortante".

"Debemos señalar que el padre de los tres menores fallecidos y esposo de la señora habría llegado alrededor de las 01:00 horas a su departamento y es en esa instancia cuando se produce el hallazgo de los cuerpos", agregó.

La autoridad indicó que el hombre, posteriormente, "solicita ayuda a seguridad ciudadana y ellos llegan al lugar, también junto a Carabineros".