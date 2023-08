"El ambiente está eléctrico": Presidente Boric en medio de la pronta conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado

31 ag. 2023 - 12:43 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric asistió a la Inauguración del "Patio de la Memoria" en la Universidad Tecnológica Metropolitana, la cual celebra su 42 aniversario, instancia donde aprovechó de referirse al ambiente que se vive en el país en medio de la pronta conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Cabe recordar que el pasado miércoles los partidos de oposición no asistieron al lanzamiento del "Plan Nacional de Búsqueda" de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

¿Qué dijo Boric?

"El ambiente está eléctrico, está cargado. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad en cualquier momento", sostuvo el Mandatario.

En ese sentido, indicó que "estamos a pocos días de conmemorar los 50 años del quiebre de la democracia y hay algunos que nos invitan a dar vuelta la página, a olvidar el pasado y a proyectarnos solamente a un futuro esplendor, pero no hay futuro esplendor posible sin memoria y sin verdad".

"Verdad, justicia y reparación"

"Por eso, porque no se trata de olvidar las heridas, sino de sanarlas, de reconocerlas, de mirarlas, entenderlas, de saber por qué están ahí y que la única manera de enfrentarlas es con verdad, con justicia, con reparación", afirmó.

El Presidente señaló que "eso se logra de diferentes maneras... No solamente con gestos, sino con políticas públicas permanentes, como el Plan de Búsqueda de Memoria y Verdad, que lanzamos en conjunto con el Gobierno y el Estado el día de ayer (miércoles) para encontrar la verdad de los más de 1.100 desaparecidos que nos faltan".

Finalmente, añadió que "Chile necesita hoy mucho diálogo y necesita diálogo entre nosotros y también entre quienes piensan distintos, y la verdad es que no ha sido fácil, pero que no les quepa duda que desde el Gobierno, y en particular como Presidente de la República, no voy a dejar de intentarlo".

