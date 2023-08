Dos chilenas detenidas por robo en Estados Unidos: Eran buscadas por el FBI

28 ag. 2023 - 21:43 hrs.

¿Qué pasó?

Dos chilenas fueron detenidas en Estados Unidos luego de haber sido sorprendidas con más de un millón de pesos en vestimenta que habría sido robada de tiendas de prestigiosas marcas.

Ambas sospechosas tenían un dispositivo para inhibir los sistemas de seguridad de las tiendas a las que entraban.

¿Qué se sabe de la detención?

Según el registro en video, ambas mujeres fueron detenidas en el norte de Miami, luego que un equipo de policías realizara un operativo por una alerta de robo al interior de una tienda comercial de la zona.

Al entrevistarlas, ninguna daba una respuesta convincente, por lo que son obligadas a descender del vehículo, mientras aseguraban que desconocían qué estaba pasando.

Tras inspeccionar el vehículo, ven que dentro había varias prendas de ropa, cuyo monto llegaba al millón de pesos chilenos. Además, se dieron cuenta que ambas mujeres eran buscadas por el FBI.

¿Por qué operan en el extranjero?

Según el comisario Claudio Báez de la oficina central nacional de Interpol Santiago estas bandas "generalmente son cuadrillas, son muy pocos, se organizan muchas veces en un tour delictual y posteriormente se diseminan a través de Europa o de los estados en Estados Unidos".

"Cualquier chileno que no tenga algún encargo judicial puede salir del país, para nosotros no es posible negarle la salida a ningún ciudadano mientras no exista alguna orden judicial que lo impida", agregó.