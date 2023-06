"La situación no es homogénea": La respuesta del Gobierno sobre si se adelantarán las vacaciones tras sistema frontal

25 jun. 2023 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Educación se refirió a la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno tras la crisis que ha provocado el sistema frontal en la zona centro sur del país.

El jefe de la cartera, Marco Antonio Ávila, fue quien tomó la palabra, mientras que el Presidente Gabriel Boric también hizo mención a este tema.

¿Qué dijo el Mineduc?

"No habrá un adelantamiento general de vacaciones, sino que se evaluarán situaciones específicas que pueden requerir suspensión. Seguimos en terreno evaluando daños y soluciones para los establecimientos", señalaron a través de su cuenta institucional.

En Twitter, el ministro aclaró que "la situación de las comunas que han sido afectadas por el sistema frontal no es homogénea. Por eso, no habrá un adelantamiento general de vacaciones, pero he instruido a las y los seremis a coordinar junto a sostenedores las situaciones específicas que pueden requerir suspensión".

"El Mineduc está en terreno evaluando daños y soluciones para los establecimientos que han tenido daños. Asimismo, cerca de 30 establecimientos están siendo usados como albergues. Toda la información será enviada a las comunidades educativas", agregó.

¿Qué dijo el Presidente Boric?

El Presidente Gabriel Boric también se refirió a la posibilidad de suspender las clases en zonas afectadas por el sistema frontal, en medio de su punto de prensa en Coltauco.

"Hay ciertos colegios en los que se decidió suspender las clases durante la semana para que sean albergues, pero hemos visto el efecto que ha provocado la suspensión en el aprendizaje", señaló.

Allí, fue enfático en aclarar que "cuando sea absolutamente necesario, se va a tener que hacer, pero haremos los esfuerzos para que los colegios sigan abiertos, porque el aprendizaje no puede sacrificarse".

