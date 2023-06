Polémica tras puesta en venta de una isla de Chiloé por Internet: "Es un tema preocupante"

22 jun. 2023 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

La isla Lacao, ubicada al norte de la Isla Grande de Chiloé, en la región de Los Lagos, fue puesta a la venta en Internet.

A través una publicación de la corredora Private Islands Inc. se está ofertando esta isla, sin desarrollar, por un precio de 3,4 millones de dólares, es decir, más de 2.500 millones de pesos chilenos.

Lacao, con una superficie de 8,4 hectáreas, está "ubicada en la tranquila y turística bahía de Caulín" y dentro de sus características destaca "un acantilado de 14 metros que ofrece una amplia vista hacia la costa continental, el Canal de Chacao, los volcanes Osorno y Calbuco y el Océano Pacífico", indican desde la corredora.

Hacia el sur, en tanto, la isla alcanza el nivel del mar en una bahía que podría transformarse en un muelle para embarcaciones menores.

"En el este, sur y oeste de la isla, hay playas de suaves pendientes aptas para nadar", destacan en la oferta de venta.

Private Island

La isla Lacao también cuenta con diversidad de vegetación y paisajes, además de aguas disponibles para el riego de pastizales y el consumo. "Cuenta con un pozo registrado en la Dirección General de Aguas", explican.

En la oferta de venta también precisan que "esta propiedad única tiene un gran potencial en una diversidad de áreas, como el desarrollo inmobiliario, el turismo, la conservación, la acuicultura, la silvicultura y la agricultura", para luego detallar que hasta hace algunos años era utilizada para criar cabezas de ganado.

"Es un tema preocupante"

Quienes expresaron su preocupación ante la oferta de venta de la ssla Lacao fue la agrupación Defendamos Chiloé.

El coordinador general del organismo, Juan Carlos Viveros, explicó a BiobioChile que "para nosotros el tema de la venta de estas islas, no solo porque son islas nuestras del Archipiélago de Chiloé, sino porque Chile es un país de alta insularidad con miles de sslas, es un tema preocupante".

En esa línea, señaló que "no es posible que cualquier persona pueda comprar una isla de cualquier dimensión, en particular si esa isla tiene ecosistemas únicos, que es lo que ocurre generalmente aquí y en la Patagonia". Cabe destacar que esta no es la primera vez que isla Lacao se pone en venta.

Viveros también precisó que, si bien en el sector de bahía de Caulín, donde se ubica la isla Lacao, no hay más islas en venta, sí hay un par que se ofrecen dentro de Chiloé, además de otras hacia la Patagonia, Aysén y Magallanes.

Hace algunos años, específicamente en 2020, causó polémica la puesta en venta de Guafo, la paradisíaca isla que se vendía en el archipiélago de Chiloé, por cerca de 1,6 millones de dólares.

