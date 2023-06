Madre tiktokera explicó por qué prefiere viajar con sus hijos en vez de enviarlos al colegio

22 jun. 2023 - 10:05 hrs.

Tan polémico como comentado ha sido un video viralizado a través de Tiktok por una chilena que se encuentra de vacaciones con su familia en Asia.

Hasta ahí, nada raro, pero las repercusiones empezaron a notarse cuando la mujer le respondió a otra usuaria que le decía que los hijos de la turista no iban al colegio, lo que fue replicado por la interpelada.

Fue en ese momento que la tiktokera @themaiteway se hizo viral, confirmando el primer mensaje. "No, mis niños no van al colegio, no lo necesitan", partió diciendo, aclarando que tiene dos hijos de 3 y 6 años de edad.

"Son unos privilegiados: tienen la suerte de tener a su mamá y a su papá 24/7 con ellos. En este momento de nuestras vidas, nos encontramos viajando por Asia y están aprendiendo más que nunca", agregó.

Los comentarios de otros usuarios no se demoraron en llegar. Muchos de ellos, cuestionaban la decisión de la madre. "Niños viviendo en una burbuja. Necesitan a Mamá y Papá, pero amigos, profes, discutir y aprender de sus pares", dijo uno de los cibernautas.

"Soy de las que nunca quiso volver a la presencialidad"

En conversación con LUN, Maite Leturia, la madre, quien es periodista con un MBA a su haber, explicó parte de su decisión.

"Sentíamos como familia que necesitábamos un cambio que nos permitiera estar más presentes en la crianza de nuestros hijos. La vida pasa muy rápido y no queríamos perdernos esos momentos. Creo que la pandemia hizo replantearnos todo. Soy de las que nunca quiso volver a la presencialidad", declaró desde Indonesia.

Al ser consultada sobre la decisión de no enviar a sus hijos al colegio, indicó que "mis niños están en edad preescolar, por lo que creo que la escolarización a esa edad es más una solución al sistema laboral que un aporte para ellos".

Eso sí, advirtió que dentro de sus planes sí está matricularlos. "Yo sí pienso escolarizarlos al terminar este viaje de cuatro meses, sin embargo, creo que en estos meses de worldschooling, como le llamo yo, han aprendido más que nunca. Han aprendido idiomas, han sociabilizado con gente de todo el mundo, han tenido experiencias sensoriales únicas, probando nuevos sabores, nadando con mantarrayas y tortugas, han entendido que el respeto por otras culturas y otras religiones es muy importante", sostuvo.

Respecto a una potencial conducta ilegal al no tener a sus hijos escolarizados, la mujer precisó que "el preescolar no es obligatorio en Chile. Y en casi ningún país del mundo. Y aun así, a partir de primero básico puedes elegir escolaridad o hace home schooling o elegir escuelas alternativas y rendir exámenes libres. Creo que hay mucha ignorancia sobre lo que se entiende por educación y creo que los niños aprenden más en la experiencia, conectados con la naturaleza, que entre cuatro paredes, con 30 niños más y un solo adulto a cargo".

Javiera Barrera, docente y experta en lingüística, afirma que a la edad de los 6-7 años, los niños deberían empezar a relacionar ciertos conceptos. "Ya sea identificación de palabras, de patrones, por ejemplo, en oraciones que son básicas. 'La mamá, 'el perro', que son frases o palabras que se utilizan en un contexto de mucha más cotidianeidad", detalla.

En tanto, María José Gré Altermatt, psicóloga clínica de Psyalive apunta a que la edad preescolar es crucial "porque la neuroplasticidad en los niños y niñas está a flor de piel, les permite ir aprendiendo a una velocidad tremenda estrategias de relacionarse efectivamente y comunicarse eficazmente", asegura.