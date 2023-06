"Tengo un pánico tremendo": Expareja y víctima de femicidio frustrado por parte de excarabinero que se fugó

19 jun. 2023 - 16:56 hrs.

La expareja del exsargento de Carabineros que se dio a la fuga el pasado sábado en la tenencia Los Jardines, de la región de Los Ríos, se mostró angustiada ante la posibilidad de que el hombre vaya en busca de ella y de sus hijos.

Luis Antonio Mansilla Garrido se encuentra imputado por parricidio, homicidio y femicidio frustrado, delito que habría cometido durante el año 2020.

Ante su fuga, Carabineros emitió una alerta nacional de captura, mientras que el Ministerio Público aseguró el resguardo permanente a la familia.

¿Qué dijo la expareja?

"Estoy aterrada, muerta de miedo, otra vez. Necesito que lo encuentren", expresó Yanet en sus redes sociales.

La mujer afirmó que "Carabineros no se ha comunicado conmigo. Mandaron una patrulla a cuidarme a mi casa, pero no puedo ir a comprar, a mis hijos los tengo escondidos... Tengo un pánico tremendo porque esta justicia de mie... en Chile de nuevo me falló".

"Tengo un miedo tremendo, no he dormido nada. Mi familia están todos con el miedo de que me vaya a pasar algo, de que este tipo de nuevo venga a mi casa", recalcó.

Pidieron que fuera trasladado a una cárcel común

"No sé qué hacer, de verdad no sé qué hacer, nadie de Fiscalía se ha comunicado conmigo. Este tipo está prófugo, me imagino que respaldado por su mamá, la señora Juana... o tal vez fue su hermana, no sé, mientras yo estoy aquí con los miedos de punta, postergando todo para tener a mis hijos seguros", aseveró.

En esa misma línea, manifestó que "es súper fome pasar por lo mismo otra vez, donde en dos años no ha habido juicio, donde en dos años y medio se ha postergado el juicio para que lo trasladaran a una cárcel común, y aquí tenemos las consecuencias".

"Una que no ha hecho nada tiene que estar escondida, una tiene que tener a sus hijos escondidos para que no se los maten. Voy a tener que dejar de mandarlos al colegio, donde son felices, porque la justicia nuevamente me falló", agregó.

"Necesito que lo encuentren"

Yanet afirmó "lo más probable es que trate de viajar a dedo, necesito que me ayuden a compartir su foto para que no logre llegar a Los Ángeles, no logre llegar a cumplir el propósito".

"Necesito que lo encuentren, necesito estar tranquila", reiteró, expresando que "no se imaginan todo lo que tirito por el miedo de que él llegue afuera de mi casa, donde Carabineros pasa de una esquina a otra todo el rato... Y así quizás cuántos días voy a estar hasta que lo agarren, si es que lo agarran".

"Él debería haber estado en una cárcel común y corriente, si es un delincuente, una persona que está enferma, si es un psicópata", sentenció.

Además, sostuvo que "Carabineros no tiene idea a qué hora se arrancó. Por lo que supe ha hecho contacto en todo esto y tenía hasta unos cojines armados en la cama simulando que estaba durmiendo. O sea, ni siquiera Carabineros en Valdivia, en la Tenencia de Los Jazmines, sabe a qué hora arrancó".

"No sé qué irá a pasar"

Asimismo, indicó que "no sé qué irá a pasar, no sé qué esperar de la justicia en Chile. Se suponía que él debía estar en la cárcel común y corriente. Ahora se arrancó, estoy con el corazón en la mano con una patrulla de Carabineros afuera de mi casa"

"Tampoco puedo dejar mi casa, yo tengo a mis perritos y no los puedo dejar. Me dicen 'vente para mi casa', pero yo no puedo estar arrancando, si yo no he hecho nada, no tengo por qué estar arrancando, debería la justicia darme el respaldo, la justicia protegerme junto a mis hijos", aseveró.

"Necesito criar a mis hijos tranquila. Necesito que mis hijos se críen como unos niños sanos, no con el miedo de que el día de mañana nos vengan a matar", cerró.

*A la fecha, y en lo que va del año, en Chile se registran 18 femicidios consumados y 105 femicidios frustrados, según el sitio web del Sernameg.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.