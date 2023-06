Condenan a hombre que mató y descuartizó a su padrastro para robarle dinero que había recibido de lota familiar

15 jun. 2023 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a cadena perpetua calificada a un hombre boliviano de 21 años que fue acusado de robo con homicidio contra su padrastro, de la misma nacionalidad, a quien descuartizó intentando ocultar el crimen.

Además, se resolvió que al condenado no se le concederá ninguna pena sustitutiva, por lo que deberá cumplir de manera efectiva la pena establecida.

Ir a la siguiente nota

Vale decir, deberá pasar un mínimo de 40 años en prisión antes de poder solicitar algún tipo de beneficio.

El caso

De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), se estableció que, en la noche del 9 de abril de 2022, la víctima invitó al acusado, Luis Aguilar, y a su hermano, a su vivienda ubicada en el campamento Flor del Norte para celebrar que había recibido $1.500.000 de una lota familiar, dinero que exhibió durante la reunión familiar y que guardó en un banano.

En el lugar, a eso de la medianoche, el imputado quedó solo con su padrastro, momento en que lo agrede con un objeto contundente en la cabeza, además le propinó múltiples estocadas en el tórax con un arma cortopunzante.

Posteriormente, cuando la víctima se encontraba agonizando, el individuo lo trasladó al baño del domicilio, en donde procedió a descuartizarlo para luego depositar las partes del cuerpo en una bolsa y trasladarla al sector de las piscinas aluviales al costado nororiente del campamento.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal jefe de #Antofagasta, Cristian Aguilar, junto a equipos de la @PDI_Antofagasta. El persecutor justificó la pena, que es la máxima que permite la legislación nacional, atendida la gravedad del delito y la forma en que se comete. pic.twitter.com/gWtY4KivxS — Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) June 15, 2023

Hallazgo del cuerpo

El 11 de abril de 2022 fue encontrado el cuerpo por vecinos del lugar, y se pudo establecer que la causa de muerte fue producto de un traumatismo craneoencefálico abierto grave y traumatismo torácico por heridas cortopunzantes con penetrante cardíaca.

El informe de autopsia además reveló que el descuartizamiento habría comenzado en período perimortem, es decir, alrededor del momento de la muerte, y se extiende postmortem, o sea, posterior a la muerte.

Después de este descubrimiento, Aguilar intentó escapar del país con parte del dinero que le había sustraído a su padrastro, siendo detenido por funcionarios de la PDI en Arica.

El fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar Aranela, destacó que "gracias a un trabajo coordinado con la PDI, pudimos rápidamente dar con el imputado, establecer las circunstancias en que se produjo el homicidio, fijando al acusado en la escena del crimen y probando ante el tribunal la responsabilidad que le cabía en este crimen como autor".

Robo con homicidio

Finalmente, el tribunal determinó que Aguilar intervino en la ejecución del delito de robo con homicidio como autor del mismo, por lo que se le impuso la pena de presidio perpetuo calificado.

En esta línea, el persecutor explicó que "esta es una condena muy poco común, pero totalmente justificada desde un punto de vista legal. Me atrevería a decir que en lo que va de la Reforma Procesal Penal en Antofagasta, desde el año 2001, no son más de tres o cuatro las ocasiones en que se ha impuesto", aseveró el fiscal.

En la sentencia se detalla que "en que la codicia del acusado, exteriorizada en su deseo de apropiarse de una suma importante de dinero, no se detuvo ni siquiera ante la posibilidad de segar la vida de quien lo crió como padrastro y a quien llamaban con su hermano 'papá', hecho que no sólo consumó sino, además, llevó a cabo el desmembramiento del cadáver con el claro propósito de asegurar la impunidad, conducta que, si bien no era punible a la fecha de comisión del delito, hoy constituye delito".