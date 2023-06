"Digo que es para vivir": Chileno revela cómo compró 22 departamentos en Barcelona

07 jun. 2023 - 16:30 hrs.

El administrador de empresas chileno Ariel Gejman llegó a vivir a España hace 20 años, tras irse a cursar un MBA (una maestría en dirección de empresas).

Aunque su primera visa era como estudiante, luego comenzó a trabajar en una empresa, lo que permitió que obtuviera la nacionalidad española.

Actualmente, Gejman reside en Barcelona, donde ha logrado comprar 22 departamentos para inversión.

Primero invirtió en Chile

Cuando el hombre, de actuales 46 años, comenzó a trabajar, empezó a invertir en departamentos en Chile con el objetivo de tener ahorros para su vejez. Fue así como adquirió un total de siete inmuebles de dos dormitorios en comunas como Las Condes y Nuñoa.

"En ese tiempo estaban súper baratos. Se terminaron de pagar en 2015. Cuando vino el estallido social, los vendí todos. Me traje todo el dinero para seguir invirtiendo acá —en España—", reveló en entrevista a LUN.

Ariel Gejman comenzó a realizar inversión inmobiliaria en Barcelona el año 2008, justo cuando se estaban registrando bajas importantes en los precios de los inmuebles tras la crisis de vivienda.

"Esa crisis generó que hubiera mucha oferta de propiedades baratas. Los que teníamos algo de cash (efectivo), aprovechamos de comprar lo que la gente estaba dejando", explicó.

"Cuando compro digo que es para vivir"

De sus 22 departamentos, todos están en el sector de Collblanc, en un barrio del área metropolitana de Barcelona. Los inmuebles tienen entre 50 y 70 metros cuadrados.

"Los 22 departamentos los conseguí a través de créditos hipotecarios. Lo hice como persona física, con mi nombre. También lo puedes hacer como empresa. Mi técnica es que cada vez que compro, digo que es para vivir. Cuando es así, siempre te van a dar un porcentaje mayor de crédito. No es una mentira vinculante. No pasa nada con decir eso. Es más, muchos inversionistas lo hacen", detalló.

Respecto a las adquisiciones, contó que las efectuó de manera paulatina y que pidió varios hipotecarios, los que estaban a tasas muchos más convenientes que en la actualidad.

"En la mayoría puse 40% de pie y me dieron 10 años para pagar lo restante. Me los otorgaron con una tasa fija del 1,5%. Las tasas hipotecarias hoy en España están en 3,7%. Lo bueno es que uno paga en euros. No hay un tema de la UF, que se ajusta según el IPC. No hay inflación de por medio", precisó.

El inversor inmobiliario también sinceró el precio al cual adquirió las viviendas. "En esa época los conseguí a 60 mil euros (1.500 UF), hoy cuestan cerca de 100 mil euros (2.400 UF aprox.)", indicó, para luego acotar que los requisitos para los hipotecarios son "los mismos que en Chile".

Sobre cómo ha funcionado su inversión a lo largo del tiempo, manifestó que no le ha costado conseguir inquilinos. En esa línea puntualizó que "también cobro barato, para que no haya tanta rotación".

Aunque tiene 22 inmuebles a su nombre, Ariel Gejman vive en un departamento alquilado, el que tiene cuatro habitaciones, se ubica en el centro de Barcelona y por el que paga 1.700 euros (1,4 millones).

Los departamentos al administrador de empresas chileno le generan una rentabilidad del 8%, según aseguró, ya que "son en zonas periféricas de Barcelona". Finalmente, ejemplificó que "pago un dividendo de 500 euros ($430 mil) y recibo por concepto de arriendo 750 euros ($644 mil); me quedan 250 euros (214 mil) para seguir ahorrando".

