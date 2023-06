"A nuestro país le hará bien cerrar este ciclo": Presidente Boric en ceremonia de instalación del Consejo Constitucional

07 jun. 2023 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric afirmó este miércoles que "Chile no parte de cero" y llamó a "cambiar lo que tenemos que cambiar con respeto y teniendo presente lo mejor de nuestras tradiciones", en su discurso en la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional.

¿Qué dijo Boric?

El Mandatario inició su breve mensaje señalando que "estamos parados sobre hombros de gigantes; y hoy asumen una tarea encomendada por el pueblo de Chile y su historia; representar a la ciudadanía".

"Este consejo se instala hoy porque hemos logrado un largo camino, que primen los acuerdos. Espero que todos seamos consciente de ello, nuestra fortaleza como país, cuando somos capaces de poner el bien común sobre los intereses particulares", añadió.

"Proceso de colaboración

También destacó que el borrador de Nueva Constitución "ha sido fruto de quienes sostienen miradas y posturas diversas, tal como los habitantes de nuestra patria", y destacó a la Comisión Experta por "su espíritu virtuoso, que espero que sea contagioso, no sólo para este espacio, sino para la sociedad chilena".

"Esto es lo que la ciudadanía espera hoy; un proceso de colaboración, donde las distintas partes sean capaces de ceder cuando es necesario y de encontrar los puntos comunes en búsqueda de lo mejor para Chile. Una Constitución donde quepan todos, un proceso que proponga al país una Constitución que fortalezca nuestra democracia y sus instituciones", agregó.

Llamado a los consejero

Más adelante, llamó a los consejeros a elaborar "una Constitución donde en defintiva quepan todos los chilenos y chilenas y habitantes de nuestra patria", y a desarrollar "un proceso que proponga al país una Constitución que fortalezca nuestra democracia y las instituciones".

Asimismo los convocó a "cambiar lo que tenemos que cambiar, con respeto y teniendo presente lo mejor de nuestras tradiciones democráticas, que son tan ricas y que no podemos dejar de lado, porque todos hemos aprendido que Chile no se construye de la noche a la mañana, Chile no parte de cero".

"Estoy convencido de que a nuestro país le hará bien cerrar este ciclo, y espero y confío que durante estos meses de intenso trabajo que le esperan piensen en esas personas con las que se han comprometido representar en sus necesidades, en sus sueños, en sus angustias y esperanzas, y que esta propuesta logre contenerlos e incluirlos, porque por ellas y ellos, por nuestro pueblo es este trabajo y es a quienes nos debemos", concluyó.