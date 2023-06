Acusan a exchica reality de millonarias estafas: Prometía sacar a perros del país a cambio de altas sumas de dinero

02 jun. 2023 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

La exchica reality Casandra "Cass" Zamorano es acusada de haber perpetrado millonarias estafas a través de su negocio "La dogtora", en el cual ofrece trasladar en avión a perros desde Chile a distintas partes del mundo a cambio de grandes sumas de dinero.

De acuerdo a un reportaje emitido en "Mucho Gusto", son numerosas familias las que han realizado denuncias en contra de este negocio, el cual mantendría una deuda cercana a los 11 millones de pesos.

Denuncias contra "La dogtora"

A través de sus redes sociales, Zamorano mostraba los servicios que ofrecía y explicaba cómo concretaba estos mismos, mostrando videos suyos viajando con perritos en cabina de avión, en un acto que se denominaba "traslado de mascotas VIP".

Sin embargo, "La dogtora" es acusada de deber casi 11 millones de pesos entre diferentes clientes, a quienes no les ha entregado el servicio por el cual pagaron.

"Después que uno le paga, ella desaparece"

Camila Moya, una de las afectadas que denunció a "La dogtora" por estafa, pagó 4.150.000 pesos a Casandra para que trasladara a su perrita Dominga en cabina a Ohio, en Estados Unidos, lo que incluía comprar los pasajes y hacer todos los trámites del proceso, sin embargo, el viaje que estaba planificado para el 21 de abril, jamás se concretó.

Al respecto, Camila señaló que "yo le pagué a Casandra para que me trajera a mi perrita (Dominga) a Estados Unidos, y hasta el día de hoy, ella nunca realizó el traslado".

"En redes sociales, Casandra tiene publicidad de que hacía traslados de mascotas en cabina, tenía muchas fotos de mascotas en cabina, por eso yo llegue a Casandra (...) y dije 'la voy a contactar'", relató la afectada.

"Ahí fue cuando le escribí, fui a su consulta y me contó sobre los servicios. Pero después de que uno le paga, ella desaparece", enfatizó Camila.

Las evasivas de Casandra

Además, la afectada explicó que "insistentemente le envié todos los días correos para poder elegir los pasajes de la Dominga, y que ella los comprara, y el día 20 de abril, a las 17 horas, me comenta que la Dominga no va a poder viajar porque el papel del SAG no estaba listo".

Luego de esto, Casandra cambió en cuatro oportunidades las fechas del viaje, mientras que para Camila le era cada vez más difícil comunicarse con ella. "Yo le mandé whatsapps, le mandé por redes sociales, le mandé correos (...) después me di cuenta de que en las redes sociales estaba subiendo historias. Ahí yo me di cuenta que cuando ya no me llamó, dije: 'Ok, Casandra me doy cuenta de que Dominga no va a viajar'".

Debido a que el servicio no fue concretado, la mascota de Camila quedó temporalmente al cuidado de sus padres, María Isabel y Luis, quienes día a día siguen los pasos de Casandra en redes sociales, esperanzados en poder recuperar el dinero que le arrebató a su hija.

