Académica UAH: "La mayoría de los padres piden educación sexual para sus niños"

Luego de la polémica generada por el instructivo del Mineduc sobre "sexualidad afectiva", que incluso gatilló una interpelación y posible Acusación Constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila, varias voces se han levantado sobre quién debe encargarse de la educación sexual en los colegios.

En entrevista con el programa "Qué Hay De Nuevo" de Radio Infinita, la académica de la facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, María Teresa Rojas, habló de este tema y opinó del fondo de la controversia.

"Parece muy disruptivo para unos grupos hablar de diversidad sexual, y ahí tenemos un tenemos problemas. Hay organizaciones que construyen estas polémicas que no están de acuerdo con que a niños se les enseñe que existen personas trans y gay, y eso es un problema complejo”, sostuvo.

Si bien la académica reconoce que cada familia puede tener sus creencias, estas no pueden vulnerar los derechos de los niños: "Yo puedo tener creencias respetables con respecto a la sexualidad ¿Pero el Estado que rol tiene? Tiene que asegurar que niños de diversidades sexuales también tengan un lugar en el mundo, que también tengan visibilidad y respeto, que no se les omita, y que, sobre todo, no se les violente”.

Además, agregó que los estudios de su facultad sugieren que el tema es menos controversial entre la mayoría de los padres de lo que se cree.

"Cómo buscar el equilibrio con lo que algunas familias consideran incorrecto… Al menos en nuestras investigaciones, la mayoría de las familias piden educación sexual (para sus niños)”, sentenció.