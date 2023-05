Fiscal Nacional Ángel Valencia y acusaciones contra Christian Larraín: "Hasta la fecha no hay ninguna denuncia penal"

30 may. 2023 - 11:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la polémica renuncia del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien fue acusado por supuesto acoso sexual, y aclaró que no se ha recibido ninguna denuncia penal al respecto.

Esto sucedió luego del bullado incidente originado por acusaciones de acoso sexual que pesan contra la ahora exautoridad.

¿Qué dijo el Fiscal Nacional?

En pleno lanzamiento de políticas laborales del Ministerio Público, en la sede de la Organización Internacional del Trabajo, afirmó sobre el caso Larraín que “hasta la fecha no tenemos registro de ninguna denuncia penal”.

“El Ministerio Público tiene un protocolo interno, un sistema disciplinario interno, que permite dar un tratamiento especial, distinto al disciplinario regular, a denuncias de esta naturaleza, y somos muy respetuosos de aquello", aseguró el Fiscal Nacional.

Valencia añadió además que "cada vez que se presenta una denuncia, que no ha sido el caso durante mi gestión, le vamos a dar el trato que nuestra reglamentación interna dispone y siempre vamos a ser muy respetuoso de las decisiones que se adopten en el marco de dicho procedimiento, que respeta los derechos tanto de las víctimas denunciantes como de las personas que son objeto de aquellas denuncias de esa naturaleza".

Versión de Christian Larraín

En entrevista con Radio Bío Bio, el ahora exsubsecretario de Previsión Social aseguró que "sumario no se hizo. Me pidieron la renuncia, así no más. No hubo sumario. En los sumarios las personas presentan cargos, descargos, explican. En fin".

"No puedo saber por qué me pidieron la renuncia. No estoy en la mente del Gobierno. Lo que sí me preocupa es que estemos en Chile en presencia de una cultura de la cancelación donde simplemente se desechan a las autoridades sin investigación previa. Eso lo encontraría extremadamente preocupante. Quiero creer que no estamos frente a eso", agregó.

Finalmente, fue enfático en señalar que "lo único que le puedo garantizar es que jamás he emitido comentario alguno, de ninguna naturaleza, dirigido hacia una persona en particular, ni hombre ni mujer".