Exsubsecretario Christian Larraín niega acusaciones de acoso sexual: "A mí esto me extraña de sobremanera"

29 may. 2023 - 19:04 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde este lunes, el exsubsecretario de Prevención Social, Christian Larraín Pizarro, se refirió a su renuncia al cargo, dada a conocer por el Gobierno el pasado viernes 26 de mayo.

El ingeniero comercial aseguró desconocer la presunta acusación de acoso sexual en su contra, información que se difundió este lunes y que habría sido la razón por la que le pidieron dejar el cargo.

Pero la exautoridad fue más allá, y manifestó no saber las razones por las cuales le solicitaron renunciar a la subsecretaría.

¿Qué dijo el exsubsecretario?

Yo no tengo mayores antecedentes respecto de lo que ocurrido, antecedentes de quién hizo la denuncia ni del alcance", declaró Larraín en entrevista con Radio Bío Bío.

De acuerdo a su relato, a las 15:00 horas de la tarde del viernes, participó en una reunión de trabajo junto a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, además de la cartera de Hacienda, Superintendencia de Pensiones y Subsecretaría.

En ese contexto, "al rato la ministra me llama y me dice 'subsecretario, tiene que renunciar, porque me llegó esta denuncia de acoso sexual en su contra'", señaló.

"Mi respuesta fue 'me gustaría saber quién está haciendo esta acusación y cuál es el alcance'", le pidió Larraín, sin embargo, la secretaria de Estado "me dice que no se puede saber, porque esto es secreto".

A la tercera vez que le solicitó información, la ministra le contó que se trataba de "una denuncia por uso inadecuado de lenguaje de connotación sexual en público. Y enfatizo en 'público', porque la acusación no era por uso de lenguaje de connotación sexual dirigido a una persona en particular'".

"A mí esto me extraña de sobremanera"

"A mí esto me extraña de sobremanera. El ambiente de trabajo en la subsecretaría es un ambiente distendido, horizontal, abierto, participativo. Es un excelente ambiente de trabajo. Cuando me fui, los 10 miembros, en su mayoría mujeres, me despidieron con puros agradecimientos", indicó el exsubsecretario.

Además, afirmó que "sumario no se hizo. Me pidieron la renuncia, así no más. No hubo sumario. En los sumarios las personas presentan cargos, descargos, explican. En fin".

"No puedo saber por qué me pidieron la renuncia. No estoy en la mente del Gobierno. Lo que sí me preocupa es que estemos en Chile en presencia de una cultura de la cancelación donde simplemente se desechan a las autoridades sin investigación previa. Eso lo encontraría extremadamente preocupante. Quiero creer que no estamos frente a eso", complementó.