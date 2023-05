"Lo invito a que les pida perdón": Alcalde de Pedro Aguirre Cerda encara en vivo a senador Ossandón

30 may. 2023 - 12:14 hrs.

"Conversando ayer con una persona muy cercana a mí, me decía que en Lo Espejo, en Pedro Aguirre Cerda, cuando uno conversa con los niños, todos sueñan con ser soldados, pero soldados de la droga, no soldados del Ejército para defender nuestra bandera".

Estas fueron las palabras de Manuel José Ossandón el pasado 6 de abril en el matinal "Mucho Gusto", las cuales fueron emitidas en el marco de la discusión por el asesinato del carabinero Daniel Palma.

Casi dos meses después, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, coincidió con el senador en el mismo espacio y lo interpeló por sus declaraciones.

La instancia se produjo durante este martes y, en esta ocasión, el excandidato presidencial explicó sus dichos, afirmando que en su momento se disculpó.

¿Qué dijo el alcalde?

Todo comenzó en el contexto de un móvil en que se abordó el tema de seguridad, que contó también con la presencia del diputado Vlado Mirosevic.

A partir de allí, y cuando el debate ya estaba finalizando, Astudillo recordó la frase de Ossandón y lo encaró, además de pedirle que se disculpara.

"Sin ánimo de polemizar, quería pedirle al senador Ossandón que se dirigiera a los niños y niñas de Pedro Aguirre Cerda y que les pidiera perdón por una declaración de hace varios meses que fue muy desafortunada", sostuvo.

Astudillo indicó que Ossandón "decía que los niños en nuestros barrios, ya no querían formar parte del Ejército de Chile, sino que ser parte del ejército de los narcotraficantes".

La respuesta de Ossandón

La respuesta del senador no se hizo esperar y en el mismo móvil señaló que "yo fui claro en decir que me equivoqué. Lo hice en los medios y me disculpé".

"Yo me equivoqué en una palabra, porque estaba dando un ejemplo de que en ciertos barrios, y me equivoqué porque usé el ejemplo, que dije todos los niños, pero son algunos niños, que desgraciadamente están tan metidos en este tema, y por eso cuando yo hablaba de los barrios... que sueñan con ser soldados, pero no de la patria", explicó Ossandón.

Momento en que Ossandón responde a Astudillo / Matinal "Mucho Gusto"

En este sentido, indicó que "yo cometí un error y en ese minuto fui al mismo programa y dije 'la embarré' porque no me expliqué bien... Sí hay varios sectores en que niños ven este mundo que los tiene completamente encapsulados y que sueñan con ser soldados. Yo me equivoqué y por eso pedí disculpas, y de esto se ha agarrado el alcalde".

De acuerdo a lo anterior, Astudillo agregó que "lo invito a que vaya a Pedro Aguirre Cerda y les pida perdón personalmente a los niños. Yo los puedo juntar en las escuelas, para que usted les pida perdón por esa declaración totalmente desmedida y desmesurada".

