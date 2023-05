"Me hacen sentir mal": Streamer chilena recibe maliciosos comentarios tras devolver dinero donado por error por Farkas

29 may. 2023 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

La streamer chilena Ignacia Jara, más conocida por su nombre de usuario Andras, llamó la atención de sus seguidores luego de pasar complicados momentos, después de que el millonario Leonardo Farkas le donara dinero para un tratamiento médico.

Según Andras, después de este evento, varios seguidores le han pedido dinero, el número del filántropo y otros le han escrito desagradables comentarios.

Todo habría ocurrido después de recibir una millonaria donación de Farkas, quien descubrió la historia de Jara a través de un video en redes sociales. En este, la mujer pedía donaciones que le permitieran acceder a un tratamiento dental.

Luego de que por error le depositaran un monto mayor, Jara devolvió un porcentaje de la donación y finalmente quedó con $5 millones para su tratamiento.

"Me hacen sentir mal"

Tras el intercambio con el millonario, varias personas se han acercado a las redes sociales de la streamer pidiéndole dinero o solicitando el contacto de Farkas, y dada la insistencia, la creadora de contenido tuvo que aclarar la situación a sus seguidores.

"Yo no puedo entregar información sin consentimiento. No puedo llegar y darles ese número si esa persona no lo permite. Y tampoco puedo regalarles dinero, porque ese dinero tiene un destino", dijo la oriunda de San Antonio.

Es más, según explicó, ella jamás estuvo en contacto directo con Leonardo Farkas, sino que su conexión fue a través de una especie de representante del filántropo.

"Me encantaría poder ayudarles, de verdad que sí, pero me hacen sentir mal y culpable haciendo lo que hacen", añadió.

Entre los mensajes, Ignacia Jara también ha recibido comentarios malintencionados, principalmente de “señoras” que la llaman una “malagradecida” o que le recalcan que el filántropo no estaba obligado a hacer la donación.

Ante ese tipo de comentarios, Andras publicó un nuevo video en el que llama a todas las personas a ser más responsables con las palabras que expresan y a considerar las consecuencias que estas pueden tener.

