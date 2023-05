"Es un ejemplo de fortaleza": Leonardo Farkas dona cuatro millones a streamer chilena para implantes dentales

09 may. 2023 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

Andra, una streamer y comunicadora audiovisual chilena de 35 años, solicitó ayuda a Leonardo Farkas para realizarse un procedimiento dental luego de que perdiera sus dientes superiores e inferiores.

A los pocos días de que la creadora de contenido subiera su video a sus redes sociales, Farkas accedió a su petición, donándole cuatro millones de pesos para que costee sus implantes dentales.

Ir a la siguiente nota

La petición de Andra

Andra, cuyo verdadero nombre es Ignacia y vive en San Antonio, subió un registro en sus diversas redes sociales el 4 de mayo, donde relató que "lamentablemente por mi rostro, como se puede apreciar, no me dan un trabajo normal entre comillas".

"Siempre he tenido que buscármelas de alguna u otra forma con lo que estudié, que fue comunicación audiovisual. El asunto es que yo acudo a usted para ver si me puede ayudar con mi dentadura. No tiene porqué hacerlo, pero aún así se lo quiero pedir", explicó.

Estimado señor @leonardofarkas

Acudo a usted de manera respetuosa

Para solicitar su ayuda para poder costearme el tratamiento dental (implantes dentales) espero le llegue este video, de ante mano muchas gracias. Gente me ayudan con un RT y etiquetar al señor farkas ? no cuesta… pic.twitter.com/3HetUyvnYY — Andr4s_ (@Andr4s4) May 4, 2023

Luego, añadió que "yo perdí mis dientes de arriba y de abajo, y los implantes salen arriba de cuatro millones y no tengo los medios para costeármelos y acudo a usted para ver si puede ayudarme con eso".

La streamer también reveló que "yo me quemé a los 12 días de haber nacido, por si se lo está preguntando, y esto fue en el año 1987. Me quemé el rostro, como se puede apreciar".

"Esto se lo pido con mucha humildad, mucho respeto. Tampoco quiero que se sienta obligado a hacerlo, pero se me ocurrió acudir a usted porque sé que siempre trata de dar lo mejor para las personas que acuden a usted y sé que tal vez esto pueda servir para que me pueda ayudar", cerró Andra.

La respuesta de Farkas

A cinco días de la petición de la creadora de contenido, el filántropo chileno escribió en su cuenta de Twitter: "Seguidores me envían la historia de Ignacia Andra. Es un ejemplo de fortaleza. Díganle dónde le deposito 4 millones para ayudar con su tratamiento".

"Lamento que en Chile aún no hay mejora en la salud", sentenció.

Por su parte, la comunicadora audiovisual se enteró de su respuesta mientras estaba transmitiendo en Twitch, mostrándose muy sorprendida con la respuesta del millonario empresario.

"Gracias Leonardo Farkas por hacer esto por mí, estaré agradecida eternamente", escribió en un video que compartió en Twitter.

Gracias @leonardofarkas por hacer esto por mi , estaré agradecida eternamente pic.twitter.com/PX4Ac0SaSG — Andr4s_ (@Andr4s4) May 9, 2023

Todo sobre Noticias Chile