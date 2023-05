Joven rugbista de la UC denuncia brutal "bautizo" durante gira: "Me agarran en el aire y me empiezan a pegar"

22 may. 2023 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

En 2019, con sólo 16 años y toda la ilusión por delante, un joven rugbista de la Universidad Católica participó de una gira a Francia. Lo que sería una experiencia inolvidable practicando el deporte que lo apasiona, el viaje terminó siendo una pesadilla para él, luego de ser sometido a un ritual de iniciación en el cual fue agredido por más de 10 compañeros, terminando inconsciente y con varias heridas en su rostro y cuero cabelludo.

Su familia demandó a la institución, ya que consideraron que hubo una negligencia debido a que los encargados de acompañar a los jugadores no intervinieron en la agresión y tampoco prestaron apoyo tras los sucesos.

Un fallo de primera instancia les dio la razón y condenó al club a pagar 15 millones de pesos, aunque Universidad Católica decidió apelar a la decisión, por lo que el litigio sigue abierto.

“Me empiezan a cortar el pelo en el aire”

Manuel entró a Universidad Católica a los 14 años, y cuando cumplió 16 fue llamado para ser parte de la delegación que viajó a Francia, donde vivió un ritual de iniciación que terminó con agresiones en su contra.

“Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Habíamos recién terminado el partido. Tuvimos una conversación de grupo y después nos fuimos al camarín. Siempre que hacíamos las giras escuchamos típico de los entrenadores que nos decían que teníamos que obligadamente hacerlo”, recordó el joven rugbista que mantuvo reserva de su nombre.

Fue en el momento de la agresión que Manuel recibió diversos vejámenes, ya que se habría negado a dejarse cortar el pelo. “Me levantan de la silla, a la fuerza, me agarran en el aire y me empiezan a pegar y ahí me empiezan a cortar el pelo en el aire”.

“Como me resistía, me llegaron codazos en las costillas, en la cara, el pómulo. Terminé con varias contusiones”, agregó, recordando que fue retenido por más de diez personas que comenzaron a golpearlo.

Los padres acusan que no hubo castigos

Tras enterarse de la agresión, los padres del joven rugbista llamaron inmediatamente al encargado de la Universidad Católica que los acompañaban y acusaron que no hizo mucho para ayudarlo.

“Resulta que termina llevándolo a la clínica por nuestra insistencia. Yo llamo hasta el presidente de la rama, pero lo llevan con muchas horas después. Lo llevan a las dos de la mañana”, recordó el padre.

Manuel, tras la agresión, aseguró que hasta hoy no ha habido castigo contra quienes participaron de este ritual de iniciación: “Estos cabros se mimetizaron en el grupo. Nadie los castigó. A mí se me dijo en una primera entrevista que iban a quedar todos sancionados. El gerente deportivo me dijo que se iban a prohibir, después no pasó nada”.

Acción judicial

La familia de Manuel demandó a Universidad Católica tras la agresión y el pasado 8 de agosto, el 29 Juzgado Civil de Santiago falló a favor de ellos, condenando al club a pagar 15 millones de pesos, medida por la que el club acudió a la Corte de Apelaciones.

La abogada del club afirmó que “el club ya presentó su defensa, hoy se encuentra conociendo esto en los tribunales de justicia, está en la Corte de Apelaciones y cuando esto tenga sentencia definitiva el club acatará el pronunciamiento judicial”.

