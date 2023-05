"No lo encontramos": Conductor fue sorprendido manejando sin su permiso de circulación en Las Condes

19 may. 2023 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, un conductor fue sorprendido sin el permiso de circulación de su vehículo, durante una fiscalización de tránsito de Carabineros.

En un procedimiento realizado en la calle Los Militares de la comuna de Las Condes, el hecho fue captado por un equipo de "Mucho Gusto".

¿Qué pasa si no tengo mi permiso?

"Una cosa es que no lo porte, otra cosa es que no lo mantenga, o que lo mantenga vencido. En este caso, el vehículo no puede transitar si no mantiene su permiso de circulación al día", aclaró el mayor Fernando Norambuena, de la 17° comisaría de Las Condes.

El funcionario de Carabineros aclaró que en caso de que una persona no pueda presentar los documentos correspondientes, entonces su vehículo será retirado de las calles.

"No lo encontramos"

El conductor del vehículo declaró no saber dónde se encontraba el documento necesario para la fiscalización.

"Entendemos que debería estar, pero no lo encontramos", confesó el conductor, mientras llamaba a su señora para saber dónde estaban los papeles.

En Viña del Mar, ciudad en la que se llevaron a cabo los mismos procedimientos, se repitieron las faltas. Desde la "ciudad jardín" se reportó que al menos 5 motos fueron removidas de las calles por no contar con los papeles adecuados.

Específicamente, se trataba de personas que, al igual que el conductor de Las Condes, no presentaban su permiso de circulación, junto con otras irregularidades.

