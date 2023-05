Camionero ocultó patente con un trozo de cartón: Acusó acto "de maldad" de compañeros de trabajo

17 may. 2023 - 10:30 hrs.

En las últimas semanas, distintas comunas de la Región Metropolitana han implementado intensas fiscalizaciones de tránsito, cuyos procedimientos sirven para sacar de la irregularidad a los conductores que circulan de manera ilícita.

Algunos de los casos llegan a ser insólitos como, por ejemplo, el chofer que manejaba con su licencia vencida desde 2014 o el sujeto alcoholizado y drogado que fue sorprendido conduciendo en Pedro Aguirre Cerda.

Ir a la siguiente nota

Conductor tapó patente trasera con pedazo de cartón

El último hecho inaudito ocurrió en La Florida, donde los inspectores de tránsito fiscalizaron a un hombre cuyo camión tenía la patente trasera tapada con un pedazo de cartón; mientras que la delantera no estaba instalada en su lugar correspondiente, sino en el parabrisas.

Camión que tenía su patente oculta con un cartón

Y eso no es todo: el mismo individuo tenía un segundo automóvil que también fue fiscalizado y ese no tenía la matrícula delantera, aunque ello estaba acreditado por una constancia de un presunto robo de patente. Sin embargo, dicho documento no es un permiso para circular públicamente, por lo que el sujeto igualmente cometió una infracción.

"El vehículo no puede circular en vías públicas o vías privadas de uso público mientras no regularice su situación (...) también hay que ver que tenga la documentación respectiva", explicó Óscar Carrasco, fiscalizador del Ministerio de Transportes.

¿Qué dijo el chofer infractor?

Por el ocultamiento de la patente con cartón, el transportista tuvo que dar declaraciones a Carabineros, para luego entregar más detalles al matinal "Mucho Gusto".

"Cometimos el error de haber tapado las patentes, nada que decir", señaló, agregando que la ocultación no la hizo para evitar el pago del TAG, supuestamente: "La verdad es que nosotros andábamos trabajando y los cabros (sus colegas), de maldad, me taparon las patentes, porque la de adelante está descubierta".

Según manifestó, "hace poco nos asaltaron, nos llevaron camión y todo. Entonces, las patentes se las habían robado". En relación al segundo vehículo, el que no tenía matrícula y que estaba acreditado por constancia, aseguró que las placas también fueron robadas y que ya hizo la denuncia en Carabineros.

¿Qué pasará con el conductor?

El capitán de Carabineros César Bustamante indicó que "primero se tienen que analizar los antecedentes que él nos pueda aportar, ya que hay que ver la fecha de emisión del documento (la constancia) y si es legítima o no".

"Los conductores son expertos en buscar artimañas para evadir los pórticos del TAG; entonces, tenemos que verificar la información, verificar la patente, si efectivamente se hizo el encargo por robo, si están las denuncias respectivas", señaló el funcionario.

Si el conductor infractor se va detenido o no dependerá de la fecha en que fue emitida la constancia: si se identifica "un plazo prolongado en que él no ha efectuado el trámite en el Registro Civil, el procedimiento se adopta como si él tuviera la intención de ocultar su patente", concluyó Bustamante.

Todo sobre Noticias Chile