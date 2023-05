Cadem y razones de triunfo de Partido Republicano: "Mano dura a delincuencia, narcotráfico, inmigración y orden público"

14 may. 2023 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem de este domingo 14 de mayo, la que abordó, entre sus puntos, los motivos del triunfo del Partido Republicano en las pasadas elecciones al Consejo Constitucional, así como el aumento en la aprobación del Presidente Gabriel Boric.

Razones para votar un candidato

Ante la consulta: "¿Cuál de las siguientes es la principal razón por la cual votó por su candidato?", un 31% de los encuestados respondió que fue por la "mano dura a la delincuencia, narcotráfico, inmigración, orden público".

Ir a la siguiente nota

En tanto, 26% por "tener una nueva constitución con la que pueda estar de acuerdo"; 12% por "derechos sociales garantizados, desigualdades sociales"; 9% por "terminar con la constitución de Pinochet"; 8% por "rechazo al gobierno de Boric"; 5% "para que se rechace la nueva constitución, y quedarse con la actual"; 4% para "enfrentar la inflación, crisis económica"; 3% por "apoyo al gobierno del Presidente Boric". Además, un 2% "no sabe / no responde".

Cadem

Respecto a las razones anteriormente expuestas para votar por determinados candidatos, se obtuvieron los siguientes resultados, en algunas de las opciones propuestas:

Pensando en "mano dura a la delincuencia, narcotráfico, inmigración, orden público": 47% votó por Republicanos , 42% por Chile Seguro y 12% por Unidad para Chile.

, 42% por Chile Seguro y 12% por Unidad para Chile. Considerando el "rechazo al gobierno de Boric" al sufragar": 16% votó por Republicanos , 4% por Chile Seguro y 0% por Unidad para Chile.

Quienes sufragaron "para que se rechace la nueva constitución, y quedarse con la actual": 8% votó por Republicanos, 6% por Chile Seguro y 1% por Unidad para Chile.

Cadem

Expectativas del nuevo Consejo

Al ser consultados respecto a si: "¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases respecto al nuevo Consejo Constitucional?", los encuestados respondieron de esta forma:

Va a respetar las reglas acordadas por el Congreso como las 12 bases institucionales: 61% de acuerdo y 30% en desacuerdo.

El Partido Republicano trabajará para que el proceso funcione de buena manera: 61% de acuerdo y 35% en desacuerdo.

El nuevo Consejo Constitucional representa adecuadamente la realidad del país: 41% de acuerdo y 54% en desacuerdo.

Cadem

Listas al Consejo Constitucional

Frente a la interrogante: "En las elecciones de este domingo para elegir a los miembros del Consejo Constitucional, ¿usted votó por un candidato de la lista...?", 27% aseguró haber votado por un candidato/a de la lista del Partido Republicano, y 21% por un candidato/a de "Unidad para Chile (Frente Amplio, PS, PC)".

De la misma forma, 13% aseguró haber sufragado por un candidato/a de "Chile Seguro (RN, UDI, Evópoli)", 6% por un candidato/a de "Todos por Chile (PPD, Radicales, DC)", 5% por un candidato/a del "Partido de la Gente".

Cadem

En tanto, 12% aseguró haber votado "nulo o blanco" y 16% "no votó, no sabe / no responde".

Razones para votar nulo o blanco

Al ser consultados por: "¿Cuál de las siguientes es la principal razón por la cual votó nulo o blanco?", los encuestados respondieron de la siguiente manera:

39% Porque ningún candidato lo representa.

26% Por rechazo a la política, no le interesa.

15% Porque el voto era obligatorio.

13% Marcó más de una preferencia porque no tenía claro como votar.

7% No sabe / no responde.

Cadem

Escenario post elección de Consejeros

Ante la interrogante: "Después del resultado del domingo, ¿usted cree que…?", 65% considera que "Chile necesita una nueva constitución", mientras que 31% piensa que "es mejor para Chile quedarse con la constitución actual".

Cadem

Perdedores de la elección

Ante la interrogante: "¿Quién fue el gran perdedor de las elecciones?", 56% señaló que "el gobierno del Presidente Boric"; y 28% que fue el "PDG".

De la misma forma, 23% cree que los grandes perdedores fueron de "Todos por Chile (PPD, Radicales, DC)"; 22% que fue "Unidos por Chile (Frente Amplio, PC, PS); 16% los "partidos de Chile Vamos"; 15% "el octubrismo"; 8% "otro"; y 11% "no sabe / no responde".

Cadem

Aprobación Presidencial

Frente a la consulta: "Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma cómo Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?", un 65% de los encuestados manifestó que desaprueba la gestión del Mandatario y un 30% que la aprueba. Además, 2% "ni aprueba ni desaprueba" y 3% "no sabe / no responde".

Cadem

Lo anterior, exhibe que, respecto a la consulta realizada el pasado 7 de mayo, se marca un aumento de un 2% en la aprobación a la gestión del Presidente Boric, mientras que la desaprobación al Mandatario descendió en un 1%.

Cadem

La encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, logrando 707 casos efectivos de un total de 8.295 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 8,5%.

Todo sobre Cadem