Encuesta Cadem: José Antonio Kast es el favorito para ser el próximo Presidente de Chile

08 may. 2023 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem, realizada entre el pasado miércoles 3 y viernes 5 de mayo, dio a conocer las preferencias presidenciales espontáneas, la aprobación del Presidente Gabriel Boric y la percepción de la situación económica del país.

Luego del triunfo del Partido Republicano en las elecciones del Consejo Constitucional, Cadem reveló que el líder de la organización política, José Antonio Kast, es el favorito para llegar a La Moneda.

Preferencias presidenciales

Ante la pregunta "¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile", un 20% nombró a Kast como su preferencia.

Al excandidato presidencial lo sigue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Mattei (UDI), con un 13%; mientras que la ministra Camila Vallejo, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y el expresidente Sebastián Piñera, se posicionaron sólo con un 4%.

En tanto, la expresidenta Michelle Bachelet y el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, cuentan con el 2% de las preferencias; y la ministra Carolina Tohá y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con el 1%.

Sin embargo, el 7% de los encuestados se inclina por otra figura y el 42% no sabe o no responde.

Aprobación presidencial

Por otra parte, la encuesta indicó que el Presidente Boric cuenta con un 66% de desaprobación y un 28% de aprobación.

Un 3% no aprueba ni desaprueba la forma en que el Mandatario está conduciendo el Gobierno y otro 3% no sabe o no responde.

Preocupaciones económicas

Respecto a la economía del país, el 38% de los encuestados indicó que el principal problema es el aumento de precios por la inflación y el 18% que es la inestabilidad política.

El 12% se inclinó por el desempleo, mientras que el crecimiento de la economía, la inversión, el escenario interior nacional y el precio de la UF, se posicionan como otros de los principales problemas económicos, con un 6% de las preferencias cada uno.

En tanto, el precio del dólar se posicionó con un 3% y la productividad con otro 3%.

Percepción de la economía

En cuanto a la percepción económica del país para el segundo semestre, un 45% piensa que se mantendrá igual.

El 34% de las personas que participaron de la encuesta indicó que la situación de la economía empeorará y un 20% que mejorará.

