07 may. 2023 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

A las 08:00 horas de este domingo se comenzaron a abrir las primeras mesas de votación en los distintos locales del país, en el marco de las elecciones del Consejo Constitucional.

Cabe señalar que aún no se abren todas, debido a que muchas no se encuentran completamente constituidas, ya que aún no se han presentado los vocales de mesa designados por el Servel.

Ir a la siguiente nota

¿Qué pasa si la mesa donde voto no está constituida?

En el caso de que una mesa no se constituya como se definió en un principio, el delegado electoral puede tomar la decisión de designar como vocal de mesa a algún elector que llegue a votar, el que también se puede ofrecer como voluntario.

Otra opción es designar a vocal de otra mesa para poder dejar operativa la que no cuenta con vocal.

¿Cuánto debo pagar si no cumplo como vocal de mesa?

Las personas que sin haberse excusado por algún motivo legal no concurran a desempeñar su función de vocal de mesa, incurren en una infracción que es sancionada con una multa a beneficio municipal que va desde 2 a 8 UTM ($124.700 a $499 mil pesos, aproximadamente).

¿Cómo saber si fui elegido vocal de mesa?

Para saber si fuiste designado como vocal de mesa para estas elecciones de consejeros constitucionales, debes ingresar al sitio web del Servel con tu RUT.

En el sitio también aparecerá cuál es tu local y mesa de votación para las elecciones de este domingo.

Cabe destacar que el plazo para excusarse finalizó el pasado 19 de abril.

Más sobre elecciones

Todo sobre Elección Consejo Constitucional 2023