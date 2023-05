Crisis migratoria: Migrantes con causas pendientes no podrán ser repatriados por avión venezolano que llegará a Chile

05 may. 2023 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo llegaría el avión que repatriará migrantes venezolanos que buscan salir de Chile a través de la frontera norte del país y cuyo paso hacia Perú ha sido negado. Pero lo cierto, es que no todos los extranjeros que se encuentran en esta situación podrán hacerlo. Esto porque existen requisitos para salir por esta vía. Uno de los más importantes es no contar con causas pendientes con la justicia chilena.

La disposición de la aeronave que trasladará a parte de los extranjeros que quieren abandonar el suelo nacional fue confirmado el jueves por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien aclaró que se trata de un programa de Venezuela para impulsar el retorno de sus ciudadanos a través de un vuelo comercial.

En ese sentido, el avión solo trasladará a personas de esa nacionalidad. Si bien en la oportunidad, el secretario de Estado no se aventuró a entregar un número de cuántas personas serían movilizadas desde Arica hasta Caracas, con el pasar de las horas ha informado que serán 200 venezolanos los que tomarán el vuelo, tras inscribirse en un listado.

Además, un grupo reducido de venezolanos que se encuentra en la frontera por el lado peruano también realizaría el viaje.

Los requisitos para dejar suelo chileno

Eso sí, no todas las personas que buscan dejar Chile lo podrán hacer. Esto porque aparte de ser estrictamente necesario ser venezolano para tomar la oportunidad, existen otras condiciones para poder hacer el viaje respectivo. Una de ellas, es no contar con antecedentes judiciales en Chile.

En ese sentido, a principios de esta semana, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, llegó hasta una ruta de la frontera norte de Arica que había sido bloqueada por migrantes que reclamaban por una solución a su situación migratoria.

La presencia de la autoridad era para poder identificar, a través de enrolamiento, a los extranjeros que buscaban dejar Chile.

"Lo que corresponde a nosotros es clave que podamos identificar a todas las personas que están saliendo de nuestro país. Y por lo mismo estos procesos de enrolamiento son fundamentales", precisó.

Además, se realizarán grupos prioritarios para abordar el vuelo. Dentro de ellos se encuentran, familias con hijos menores de dos años y adultos mayores.

Hasta el día de hoy, se contabilizan 368 personas en la frontera, aún no se sabe qué pasará con aquellos que no son venezolanos o con los propios venezolanos que no puedan volver a su país.

De momento, la única tratativa existente es con Venezuela. Aunque desde Cancillería se baraja la implementación de un corredor humanitario para el resto de los migrantes.

