Crisis migratoria: Decenas de personas bloquean ruta en la frontera norte que une Chile con Perú

02 may. 2023 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, decenas de personas realizaron un bloqueo en ruta de la frontera norte que une los límites de Chile y Perú. Son personas de distintas nacionalidades que quieren llegar a suelo peruano.

En el lugar, algunas de las personas reclamaron que "queremos irnos y no nos dejan pasar ni para acá, ni para allá. Ni los peruanos ni los chilenos nos resuelven nada".

Esta misma jornada, horas antes, había estado el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, en conjunto con un equipo del Registro Civil para enrolar a inmigrantes que se encontraban en suelo chileno.

¿Qué dijo la autoridad?

Al respecto, Gajardo subrayó la importancia de tener un corredor humanitario por esta contingencia. "Las conversaciones están en su curso, eso está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tanto el Canciller como la subsecretaria están trabajando intensamente en tomar todos los contactos y adelantar esas conversaciones. Es fundamental que los países de la región colaboren para que podamos tener un corredor humanitario".

"Lo que corresponde a nosotros es clave que podamos identificar a todas las personas que están saliendo de nuestro país. Y por lo mismo estos procesos de enrolamiento son fundamentales", agregó.

En esa misma línea, Ricardo Sanzana, delegado presidencial de Arica, indicó que "es importantísimo que nosotros podamos saber quiénes están saliendo del país, no solo desde el punto de vista que significa el cumplimiento de sus requisitos para poder transitar hacia Perú en este caso en particular, sino que además tenemos que darle la seguridad a nuestros compatriotas que de aquí no está saliendo alguien que esté encargado con una orden de detención".

Ayuda para personas en la frontera

A su vez, las personas que se encuentran en la zona, han reclamado que tienen hambre, frío, que existen mujeres embarazadas y niños esperando poder salir. A partir de eso, se han entregado elementos como frazadas, alimentación, agua. Todo esto a través de la Municipalidad de Arica, la Seremi de Salud y la Cruz Roja peruana, por el otro lado.

A pesar de la realización de trámites que se están realizando, nada les asegura a las personas que quieren cruzar la frontera puedan cumplir su cometido. Esto por los documentos que les exigen desde Perú para ingresar a ese país.

Algunas de las personas consultadas aseguran que desde Perú le piden una carta de expulsión desde Chile.